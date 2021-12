I motivi per i quali un uomo è single da molto tempo, il terzo è assurdo

“Perchè sei ancora single?” Scopri come hanno giustificato questa condizioni gli uomini, ecco tutti i possibili motivi che hanno elencato.

“Perchè sei ancora single?” Ogni uomo potrebbe rispondere diversamente a questa domanda. Per capire come il mondo maschile vive la sua condizione di single, Menealos Apostolou, professore di psicologia evolutiva all’Università di Nicosia (Repubblica di Cipro) ha condotto uno studio molto interessante che ha fatto emergere tutte le possibili cause di celibato addotte dal pubblico maschile.

Un uomo single da molto tempo a cosa credi che amputi questa condizione? Come spiega un uomo il suo celibato? Scopri quali sono le ragioni più comuni per le quali un uomo non riesce a trovare una compagna, secondo gli uomini stessi.

“Perchè sei ancora single?” Ecco cosa ne pensano gli uomini

Per dare una risposta a questa domanda il Professore di psicologia evolutiva Menealos Apostolou di Cipro ha condotto uno studio le cui conclusioni sono state pubblicate sulla rivista Evolutionary Psychological Science l’8 agosto del 2018. Lo studio ha evidenziato tutte le possibili ragioni per le quali un uomo pensa di essere single. La domanda:”Perchè sei ancora single?” è stata posta agli uomini iscritti a Reddit, un noto forum di discussione online. Ecco cosa hanno risposto 20.207 uomini su Reddit:

Delle 20.207 risposte che ha ricevuto questa discussione, il professor Apostolou ha tenuto conto di 6.794 ritenute risposte esaustive e valide ai fini dello studio. Diciamo che sono state le risposte più appropriate di uomini che avevano preso sul serio questa domanda.

Le risposte di questi 6.794 uomini sono state classificate in 43 categorie.

Le ragioni del celibato più citate dagli utenti di Reddit sono state le seguenti:

Aspetto fisico mediocre , alcuni uomini penso che il loro aspetto fisico non corrisponda agli standard di bellezza ricercati dalle donne in epoca attuale.

, alcuni uomini penso che il loro aspetto fisico non corrisponda agli standard di bellezza ricercati dalle donne in epoca attuale. Scarsa autostima: avere poca fiducia in se stessi è un deterrente in diversi ambiti della vita, compreso quello sentimentale.

avere poca fiducia in se stessi è un deterrente in diversi ambiti della vita, compreso quello sentimentale. Sforzo insufficiente: Ed ecco un motivo davvero estroverso al quale gli uomini amputano il loro status single. Molti uomini sono convinti che l’amore non necessiti di alcuno sforzo e che sia un qualcosa che va e viene a sui piacimento indipendentemente dalla volontà dei partner, quindi l’amore per durare non avrebbe bisogno di essere alimentato.

Ed ecco un motivo davvero estroverso al quale gli uomini amputano il loro status single. Molti uomini sono convinti che l’amore non necessiti di alcuno sforzo e che sia un qualcosa che va e viene a sui piacimento indipendentemente dalla volontà dei partner, quindi l’amore per durare non avrebbe bisogno di essere alimentato. Non desiderare una relazione seria: c’è anche chi sostiene di stare meglio da solo e di preferire la compagnia di diverse donne ad una relazione stabile e duratura. Questi uomini dicono di tenere più alla propria libertà che a tutto il resto.

c’è anche chi sostiene di stare meglio da solo e di preferire la compagnia di diverse donne ad una relazione stabile e duratura. Questi uomini dicono di tenere più alla propria libertà che a tutto il resto. Scarse capacità di flirtare: tra coloro che hanno risposto al sondaggio c’è anche chi sostiene di non essere bravo a flirtare, a comunicare i propri sentimenti. Di fronte a qualcuno per il quale provano un certo interesse si sentono a disagio e si ammutoliscono.

tra coloro che hanno risposto al sondaggio c’è anche chi sostiene di non essere bravo a flirtare, a comunicare i propri sentimenti. Di fronte a qualcuno per il quale provano un certo interesse si sentono a disagio e si ammutoliscono. Una grande introversione: anche l’introversione, un tratto caratteriale involontario rende difficile coltivare rapporti con gli altri.

anche l’introversione, un tratto caratteriale involontario rende difficile coltivare rapporti con gli altri. Una recente rottura : recenti delusioni sentimentali rendono gli uomini diffidenti e più inclini a non credere più nell’amore.

: recenti delusioni sentimentali rendono gli uomini diffidenti e più inclini a non credere più nell’amore. Altre priorità : L’amore richiede tempo, devozione, impegno per crescere e diventare forte. Contrariamente a quello che pensano alcuni uomini richiede diversi sforzi ma il fine li giustifica tutti. Avere altre priorità canalizza tutti i nostri sforzi e il nostro impegno in altro, lasciando poco tempo ad una relazione romantica.

: L’amore richiede tempo, devozione, impegno per crescere e diventare forte. Contrariamente a quello che pensano alcuni uomini richiede diversi sforzi ma il fine li giustifica tutti. Avere altre priorità canalizza tutti i nostri sforzi e il nostro impegno in altro, lasciando poco tempo ad una relazione romantica. Timidezza: l’eccessiva timidezza impedisce agli uomini di relazionarsi adeguatamente con un’altra persona.

l’eccessiva timidezza impedisce agli uomini di relazionarsi adeguatamente con un’altra persona. Infine, tra gli altri motivi menzionati, il ricercatore ha anche notato il fatto di essere in sovrappeso, incontrare donne non disposte ea farsi coinvolgere in una relazione, avere troppe pretese, attraversare periodi caratterizzati da stati depressivi e ansiosi, avere problemi sessuali, avere paura ad impegnarsi seriamente con qualcuno o essere ossessionati da una donna in particolare con la quale l’amore è impossibile.

Le conclusioni di questo studio suggeriscono che stiamo assistendo ad una evoluzione delle relazioni romantiche.

Sembrerebbe che un’alta percentuale di single siano single non per loro volontà, in realtà vorrebbero far coppia con qualcuno ma non riescono a trovare nessuno con cui condividere un progetto sentimentale. Si tratta di un fenomeno molto diffuso in tempi moderni, che secondo il professore di psicologia evolutiva, può essere così spiegato: ” Molto semplicemente le abilità sociali di questi single non corrisponderebbero alle qualità richieste oggi per fare una buona impressione”. Oggigiorno uomini e donne scelgono il proprio partner in base alle proprie necessità, desideri o aspettative a differenza di tempi antichi in cui la maggior parte dei matrimoni erano combinati dai genitori e quindi imposti.