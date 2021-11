Soleil Sorge, da Miss Italia al Grande Fratello Vip: la straordinaria trasformazione

Soleil Sorge è la concorrente più discussa del Grande Fratello Vip, ma la ricordi durante i suoi esordi a Miss Italia? Che cambiamento.

Soleil Sorge è senza dubbio una delle concorrenti più discusse di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Durante il corso della sua presentazione, la concorrente è stata presentata come un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dove ha provato a conquistare il cuore di Luca Onestini ed effettivamente ci riuscì anche. I due ebbero una relazione che terminò poco dopo e proprio durante l’esperienza di lui nella casa più spiata d’Italia.

Molti sono convinti che la Sorge abbia esordito sul piccolo schermo degli italiani proprio durante quegli anni, ma in realtà non è così in quanto ha avuto modo di poter approdare in tv molto prima. Precisamente partecipando a Miss Italia anche se quell’esperienza non si rivelò essere molto fortunata ma ha in egual modo contribuito a lanciare durante il corso della sua carriera. Da quel momento, anche dal punto di vista fisico, ha avuto un’incredibile trasformazione.

LEGGI ANCHE: Gf Vip, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: outfit incredibili

Soleil Sorge: com’è cambiata da Miss Italia al Grande Fratello Vip

Soleil Sorge, proprio come la sua compagna di viaggio Manila Nazzaro al GF Vip, ha provato a lanciare la sua carriera attraverso la partecipazione a Miss Italia. Purtroppo però non è riuscita come lei portarsi a casa la corona, ma non per questo la sua carriera non è stata da meno.

Soleil, nel giro di pochi anni è riuscita ad imporsi come uno dei personaggi più pungenti del mondo dello spettacolo, sia per quanto riguarda il piccolo schermo degli italiani sia della rete. Tant’è che è una delle concorrenti più amate di quest’edizione del reality show di canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

LEGGI ANCHE:Avete mai visto la casa di Alfonso Signorini? Un sogno per il conduttore del GF Vip

Durante il corso della sua partecipazione a Miss Italia, oggi Soleil appare leggermente diversa ma il sorriso sbarizzino e gli occhi vispi sono rimasti gli stessi che sfoggiava all’epoca.

Le labbra sembrerebbero aver aumentato il loro volume ed anche gli zigomi appaiono leggermente diversi, ma potrebbe essere anche merito di un make up totalmente diverso rispetto a quello che è solita utilizzare in questi anni. Sicuramente bisogna anche considerare che durante il corso di quel periodo era molto più giovane rispetto ad oggi e quindi crescendo un cambiamento è più che normale. Anche perché era bellissima da molto giovane, ma lo è ancora di più oggi segno che la sua essenza è rimasta invariata.



Soleil Sorge a Miss Italia era pronta a muovere i primi passi nel mondo dello showbiz ed anche se leggermente diversa rispetto ad oggi, la sua determinazione non è mai cambiata durante il corso di questi anni.