Avete mai visto la casa di Alfonso Signorini? Il conduttore del Grande Fratello Vip 2021 vive in un vero gioiellino super elegante.

Alfonso Signorini, da anni protagonista del gossip itaiano con gli scoop che, ogni settimana, lancia con il settimanale Chi di cui è direttore, da qualche anni è un protagonista indiscusso del piccolo schermo. Dopo aver affiancato Ilary Blasi nelle vesti di opinionista, da ben tre edizioni è il conduttore del Grande Fratello Vip. Con il reality, Signorini entra ogni settimana nella casa più spiata d’Italia, ma dove vive il conduttore del padre di tutti i reality?

Alfonso Signorini vive a Milano anche se, con la conduzione del Grande Fratello Vip 2021, trascorre diverso tempo a Roma. Tuttavia, la città in cui ha fissato la propria dimora è il capoluogo lombardo dove è nato nel 1964, ma com’è la casa del direttore di Chi? Andiamo a scoprire qualche dettaglio.

Casa Alfonso Signorini: un gioiellino nel cuore di Milano

Amante della letteratura, della musica e dell’opera lirica, Alfonso Signorini ha arredato la propria cura con estrema eleganza lasciando spazio alle proprie passioni. Nella casa del conduttore del Grande Fratello Vip 2021, infatti, non mancano i libri, i quadri, ma anche un pianoforte che ama suonare nel tempo libero.

In generale, Signorini ha scelto un arredamento elegante, ma molto semplice dai toni chiari. Sul pavimento è facile trovare dei tappeti e le stanze sono tutte molto spaziose e luminose. Per mantenersi in perfetta forma, inoltre, ha trasformato una stanza in una piccola palestra con alcuni attrezzi ginnici che lo aiutano ad allenarsi.

