Il cappello: accessorio MUST-HAVE dell’inverno 2022! Scopriamo le novità

Il cappello è senza dubbio l’accessorio MUST-HAVE dell’inverno 2022. Con i nuovi modelli di tendenza è possibile creare total look trendy per ogni occasione. Vediamo quali sono i modelli di cappelli che non possono mancare nel nostro armadio!

È ufficialmente arrivato quel momento dell’anno in cui creiamo i nostri outfit sulla base delle temperature. Ci svegliamo la mattina, controlliamo il meteo sul nostro smartphone, e di conseguenze creiamo il nostro total look. Esiste però un accessorio che bisogna utilizzare necessariamente ogni giorno, qualunque sia il look e qualunque siano le temperature. Perché è di tendenza e non possiamo proprio farne a meno. Di quale modello di accessorio stiamo parlando? Del cappello! Ecco a voi i 5 modelli di cappelli di cui non potrete più fare a meno!

Il mondo della moda è bello perché è immenso. Abbiamo la possibilità di scegliere i nostri look fra infinite combinazioni e poter cambiare ogni giorno il nostro stile. Gli accessori poi sono la ciliegina sulla torta dei nostri outfit. Conferiscono l’originalità e l’unicità ai nostri look, facendo diventare i nostri outfit perfetti.

Esistono in fine degli accessori che oltre ad essere di tendenza sono utili e indispensabili nella vita di tutti i giorni.

Un esempio? Il cappello! Oltre ad essere uno degli accessori più di tendenza e più utilizzato dalle influencer del momento, è anche l’accessorio più utile e alle volte indispensabile che ci sia.

Vediamo insieme allora quali saranno i modelli di tendenza per il prossimo inverno e come abbinarli nel modo corretto!

Per un look street style ti ci vuole solo una cosa: il cappello, l’accessorio MUST-HAVE dell’inverno 2022!

Quando la moda incontra le nostre esigenze, essere trendy diventa veramente una passeggiata!

Vediamo subito quali saranno i modelli di cappelli in voga per il prossimo inverno. I vecchi e i nuovi, e come abbinarli nei giusti outfit!

bucket hat : questo modello di cappello è stato super utilizzato in estate. Stiamo parlando del cappello alla pescatora, in voga soprattutto nello stile street. In inverno questo cappello cambia alcuni dettagli, e abbandona il tessuto in tecnico per la pioggia per incontrare la pelliccia, ovviamente ecologica. Sarete calde anche sotto la neve rimanendo di tendenza!

cappello di lana : il cappello di lana è decisamente il più classico, ma anche il più utilizzato modello di cappello. Per andare al passo con le mode sceglietelo nelle colorazioni più forti, come il fucsia o il blu elettrico. Abbinatelo in un outfit comfy chic dai toni monocromatici, come il beige o il grigio. Il vostro outfit invernale non sarà mai stato così chic!

basket hat : il cappello da basket è il modello più sportivo del momento. La cosa da tenere a mente però è che questo modello di cappello si può indossare anche con outfit più "serali". Le influencer più famose del momento utilizzano il cappello da basket con visiera anche in outfit composti da jeans stretto, giacca blazer, cappotto e stivale con tacco. Per dare un tocco originale e street al total outfit.

basco : il cappello francese da pittore è tornato alla ribalta. Da scegliere in tonalità neutre, come il bianco o il beige, oppure nelle tonalità pastello, come il rosa o il lilla. Abbinatelo ad un look romantico, fatto di abito in lana, cappotto aderente e calze lavorate. In un attimo avrete ricreato un look chic tipico delle influencer francesi!

cappello a tesa larga: ultimo ma non per importanza è il cappello a tesa larga. Da scegliere nelle tonalità calde come il camel o il coccio, il cappello a tesa larga è l'accessorio da utilizzare per l'aperitivo con le amiche, abbinandolo ad un look texano, composto da mantella poncho di lana, jeans e stivale camperos.

Termina anche per oggi la guida di stile di CheDonna incentrata sui cappelli più trendy da avere per l’inverno 2022, e come indossarli negli outfit giusti.

Alla prossima guida di stile, tra tante novità in fatto di moda, e non solo!