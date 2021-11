Gli accessori per uno stile alla Soleil sono solo due, e sono imperdibili! Ecco come copiare lo stile frizzante e alla moda di Soleil Sorge, concorrente del Grande Fratello Vip, con solo due accessori!

Chi ama la moda almeno una volta nella vita ha sperimentato un problema, quello di riuscire a esprimere la propria personalità attraverso l’abbigliamento. Molte persone per non commettere errori di stile preferiscono “copiare” i look delle influencer, in modo da essere certi di indossare outfit trendy. Molti altri invece hanno la dote innata di riuscire a creare look di tendenza, senza molti sforzi, che riescono ad esprimere la personalità di chi li indossa. Questo è il caso della nostra protagonista di stile di oggi, che con i suoi look, frizzanti ed estroversi, trasmette tutta la sua personalità. Di chi parleremo oggi? Della concorrente del Grande Fratello Vip Solei Sorge!

Cosa si intende quando si dice: “avere uno stile proprio”?.

Tante cose. La più importante di tutti è che chi riesce ad avere uno stile proprio ha la capacità di creare outfit di tendenza che abbiano tutti una sorta di marchio di fabbrica. Riconoscibili per stile e tipologia, e che riescano a raccontare la personalità di chi li indossa ad un primo colpo d’occhio.

La protagonista della guida di stile di CheDonna di oggi ha questa dote innata, ossia di riuscire ad esprimere tutta la sua personalità, forte, energica e frizzante, con i suoi look. Anzi, lei riesce anche solo con pochi accessori.

Scopriamo insieme i look di Soleil del Grande Fratelli Vip e quali sono gli accessori immancabili nei suoi look!

Stivali cuissardes e foulard in testa: ecco gli accessori MUST-HAVE per uno stile trendy alla Solei!

Lo abbiamo già detto, ma non è mai troppo: un outfit che si rispetti non può non avere accessori. Perché gli accessori sono la ciliegina sulla torta di ogni look!

Dalle prime volte che è comparsa in TV, Soleil Sorge si è sempre contraddistinta per il suo carattere forte e il suo stile energico. Per questo motivo ha sempre diviso l’opinione pubblica, ottenendo molti consensi ma anche molte antipatie.

Il suo stile però ha rispecchiato questo suo carattere, così particolare e unico. I look di Soleil sono sempre stati in linea con le mode del momento ma mai banali, e ogni volta presentano lo stampino di Soleil, l’aggiunta che rende il total look su misura per lei.

In questi giorni, come concorrente del Grande Fratelli Vip, possiamo vederla in abiti da sera, ma anche nei look più quotidiani, e possiamo notare uno stile ben preciso.

In più, possiamo notare due accessori immancabili in quasi tutti i look di Soleil. Quali? Gli stivali cuissardes e il foulard.

Gli stivali cuissardes sono una particolare tipologia di stivali, alti in gamba, a punta e con tacco largo, che Soleil ha indossato più volte all’interno della casa più spiata d’Italia. Per una prima serata sotto ad un abito lungo, e per tutti i giorni, con shorts e cardigan di lana.

I foulard invece sono il tocco chic di Soleil, perché li indossa come fasce per capelli, e rendono i suoi outfit particolari e chic.

Vogliamo copiarla? Ecco a voi quali stivali e foulard acquistare!

Gli stivali indossati da Soleil sono proprio di SheIn, li abbiamo trovati per voi, e si possono acquistare ad un costo di € 39,00.

I foulard, invece, generalmente sono di Hérmés, in seta e hanno un costo veramente esagerato. Per ovviare al prezzo, ma non allo stile, scegliete una fantasia che più preferite tra quelle che propone SheIn! Ne abbiamo selezionata una per voi, simile a quella indossata da Soleil, al costo irrisorio di € 2,25.

Perché per avere stile non serve spendere molto. Serve sapere cosa acquistare! E per quello ci siamo noi di CheDonna, che vi guidiamo in ogni situazione stilistica che vi si presenti!

