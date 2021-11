Vuoi dimagrire? Ecco il frutto autunnale che non devi farti mancare

Vuoi dimagrire senza rinunciare al gusto? Ecco un frutto autunnale che ti aiuterà più di quanto credi.

Mangiare bene significa saper scegliere tra i tanti alimenti a disposizione e preferire quelli in grado di apportare i giusti nutrienti senza danneggiare l’organismo. Una scelta consapevole che aiuta ovviamente anche a mantenersi in forma e a perdere peso.

Parlando di alimenti di stagione, uno che si inizia a vedere in giro e che fa al caso nostro è il melograno. Questo frutto possiede infatti svariate proprietà benefiche e tra le quali si celano anche quelle dimagranti. Seppur incredibilmente dolce e buono, è quindi un cibo amico della linea.

Melograno: il frutto che aiuta a dimagrire

Ricco di flavonoidi, tannini e polifenoli, il melograno è tra i frutti più sani e ricchi di proprietà che ci siano. Ricco di fibre è anche perfetto per mantenersi in forma aiutando a mantenere bassa la glicemia nonostante il suo sapore incredibilmente dolce.

Gli studi che lo confermano come alimento dimagrante sono ormai diversi così come quelli che riguardano la spinta che da al metabolismo. Ciò che conta è capire come mangiarlo in modo da aiutarsi mentre si è a dieta.

La prima cosa da fare è quella di scegliere sempre dei melograni freschi e maturi al punto giusto. Detto ciò è importante inserire questo frutto in all’interno di un’alimentazione sana e bilanciata. Per quanto ricco di fibre rimane infatti un alimento che seppur con poche calorie vanta un certo quantitativo di zucchero.

Così facendo si potrà gustarlo senza pensieri godendo dei suoi effetti sul metabolismo e del potere diuretico e disintossicante che aiutando l’organismo ad espellere le tossine gli consente al contempo di lavorare meglio.

Come inserire il melograno nella propria alimentazione

Ora che abbiamo capito che il melograno fa bene può essere utile capire come mangiarlo per godere al meglio delle sue tante proprietà. Ecco quindi alcune semplici idee per apprezzarlo al meglio e farne il pieno durante i mesi autunnali.

Succo di melograno. Se bevuto a colazione, il succo di melograno è un vero toccasana. Ciò che conta è far seguire sempre qualcosa di proteico. Un buon esempio sono delle uova strapazzate ma anche una ricottina dolcificata con un pizzico di miele può essere una buona scelta. Ciò che conta è avere sempre una base di proteine e di grassi buoni.

Insalata di melograno. I chicchi di melograno sono perfetti anche da consumare in insalata. Oltre a donarle colore la renderanno infatti più saporita. Un buon esempio è quello di un’insalata di pollo con scaglie di parmigiano e chicchi di melograno. O, se si preferisce evitare il formaggio, con dei gherigli di noci. La cosa importante è quella di puntare sempre su insalate ricche e quindi comprensive della loro buona dose di proteine.

Yogurt e melograno. Il melograno rappresenta anche una simpatica parte croccante in uno yogurt greco da gustare sia a colazione che come spuntino. La scelta perfetta per mangiare in modo bilanciato senza pensieri e con la consapevolezza di star facendo il pieno di sostanze buone e adatte anche a chi è a dieta.

Queste sono solo alcune idee per usare il melograno. Ovviamente questo frutto si può impiegare anche in gustosi risotti, come contorno per un secondo proteico, o all’interno di dolcetti dietetici.

È bene però ricordare che cuocendolo molte delle sue proprietà vengono meno. Motivo per cui, quando è possibile è preferibile sceglierlo crudo e maturo al punto giusto. Modalità in cui, tra le altre cose, rende anche molto di più.