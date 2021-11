E’ stata una concorrente del Grande Fratello: ecco com’è e cosa fa oggi l’ex di Luca Argentero

Al Grande Fratello aveva conquistato il cuore di Luca Argentero, ma ora ha completamente cambiato vita. Ve la ricordate?

Il Grande Fratello, oltre ad essere stato il primo reality show a sbarcare sul piccolo schermo degli italiani, si è rivelato essere durante il corso di questi anni un vero e proprio trampolino di lancio per numerosi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo che hanno trovato il successo proprio grazie all’esperienza nella casa più spiata d’Italia.

Tra questi c’è senza dubbio Luca Argentero, che partecipò, come i suoi fedeli sostenitori ricorderanno bene, alla terza edizione del reality show di canale 5 per poi diventare uno degli attori più apprezzati nel nostro paese. Durante quell’esperienza, Luca si invaghì di una sua compagna di viaggio, che riuscì a conquistare il suo cuore. Anche se poi tra loro le cose non sono andate come sperato.

Lei è Marianella Bargilli e fu la prima a fare colpo sul bell’attore, ma oggi che fine ha fatto dopo la fine del Grande Fratello? Ecco la sua nuova vita.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Soleil Sorge, da Miss Italia al Grande Fratello Vip: la straordinaria trasformazione

Che fine ha fatto Marianella Bargilli, l’ex di Luca Argentero al Grande Fratello

Marianella Bargilli, prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, ha lavorato come organizzatrice di eventi e come hostess, ma non ha mai nascosto una forte passione per il mondo dello spettacolo e del teatro, oltre a quella per lo sport. Tant’è che dopo la fine dell’esperienza al GF è riuscita ad affermarsi nel mondo della recitazione.

La concorrente che fece impazzire Luca Argentero è riuscita a vincere anche il premio come migliore attrice durante lo svolgimento dei Premi Olimpici. Insomma, un risultato decisamente non da poco.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Il crollo di Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, invece, dopo il flirt con il bell’attore, è stata legata a Geppy Gleijeses, noto registra e produttore teatrale, per ben 10 anni. Il loro rapporto, purtroppo, è giunto al capolinea dopo 4 anni dal loro matrimonio.

Oggi purtroppo non si dispongono di numerose informazioni e si sa poco e niente della sua vita sentimentale, ma una cosa però sembrerebbe essere certa. Nel cuore del pubblico del piccolo schermo, che l’ha apprezzata e amata durante la sua esperienza al GF, ha ancora un posto speciale che nessuno potrà mai portarle via.

Marianella Bargilii dopo il Grande Fratello sembrerebbe aver tagliato i ponti con il mondo del piccolo schermo che le permise, ormai tanti anni fa, di trovare il successo tra i telespettatori di canale 5; ma è attiva più che mai nel campo teatrale. Tant’è che è tornata a recitare nel suo amatissimo teatro.