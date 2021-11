Il crollo di Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip 2021: la showgirl scoppia a piangere per gli affondi di Katia Ricciarelli e Soleil Sorge.

Atmosfera pesante nella casa del Grande Fratello Vip 2021 per Miriana Trevisan. L’ex ragazza di Non è la Rai, nella casa, aveva instaurato un rapporto con Nicola Pisu. Tra i due ci sono stati baci e abbracci, ma quando Nicola ha ammesso di essersi innamorato, Miriana ha fatto un passo indietro.

L’atteggiamento della Trevisan, però, ha scatenato le critiche di Katia Ricciarelli e Soleil Sorge che l’hanno accusato di aver illuso Nicola. Per la Ricciarelli e la Sorge, la Trevisan avrebbe dovuto un atteggiamento diverso per evitare sofferenze a Nicola. Le parole delle sue coinquiline hanno fatto crollare la Trevisan.

Miriana Trevisan piange al Grande Fratello Vip 2021 per le critiche di Katia Ricciarelli e Soleil Sorge

“Guardate è una roba assurda. Questa qua ha detto che non viene al mio compleanno e che a mezzanotte se ne va a dormire perché io ho fatto soffrire Nicola. Erano due giorni che non sapevo perché non mi parlava, ma vi rendete conto? Quando sono stata l’unica che l’ho trattato da uomo, neanche sua madre l’ha trattato come un vero uomo, io sì. Io gli ho detto prenditi le responsabilità, io non me la sento, provo attrazione ma non so se c’è altro. Ma dai ma vi rendete conto di quello che dicono?!“, ha detto Miriana, come riporta Biccy, parlando di Katia Ricciarelli che ha poi partecipato alla festa di compleanno della Trevisan.

Dura è anche l’opinione di Soleil Sorge: “A me sembra che con te voglia la botte piena e la moglie ubriaca. Non vuole che tu sia freddo e poi però chiede la distanza. Non farla giocare con i tuoi sentimenti. Lo dico per te stesso. Che voi vi piacciate è ovvio, che lei abbia avuto momenti di debolezza può essere comprensibile, ma adesso basta. Se continua a fare questo sta giocando e mi sono rotta di giustificare certi comportamenti”, ha detto a Nicola.