Le migliori app gratuite per le ricette e per cucinare

Ecco le migliori app gratuite per le ricette adatte a chi vuole cimentarsi nell’arte della cucina: con consigli e trucchi per cucinare.

La cucina ormai è sempre più digitalizzata e i libri e le riviste di cucina lasciano il posto alle app sempre aggiornate e che permettono di condividere i piatti all’altezza dei veri chef stellati.

Grazie alle app di cucina per gli smartphone Android e iOS si possono scoprire nuovi piatti e nuove ricette per stupire e imparare a preparare manicaretti ancora più gustosi. Scopriamo quali sono le 5 migliori applicazioni per avere sempre a portata di mano ricette buone, facili e veloci, e i consigli utili in cucina.

Le migliori app per ricette, buone veloci e facili da preparare

Tra le app per cucinare più scaricate da App Store e Google Play ci sono sicuramente quelle che suggeriscono ricette, idee, consigli e trucchi per una cucina semplice, gustosa e veloce.

Dagli appassionati di cucina agli studenti universitari fuorisede che tanto fanno preoccupare le nonne, le app per cucinare sono un valido aiuto per scoprire nuovi piatti, azzeccare le dosi e i tempi di cottura e monitorare calorie e valori nutrizionali di ogni ricetta.

GialloZafferano: le ricette

GialloZafferano, il primo sito italiano di cucina, con oltre 4000 ricette e videoricette dal successo garantito.

Ogni giorno la redazione di GialloZafferano seleziona e organizza le migliori ricette per aiutarti a scoprire, in qualsiasi momento della giornata, nuove idee per i tuoi pranzi e le tue cene.

In più puoi scegliere di ricevere, con una notifica push, la migliore ricetta del giorno.

Cerca o sfoglia tutte le nostre ricette, ordinate per portata e per categoria. Tante informazioni utili dalla difficoltà di realizzazione, ai tempi di preparazione e cottura e il numero di portate.

Cucchiaio d’Argento

Le ricette di cucina del Cucchiaio d’Argento, ricette della tradizione e degli chef. Piatti semplici e veloci, migliaia di ricette complete di immagini.

L’app Cucchiaio d’argento è disponibile per Android e iOS in due versioni: quella gratuita con 110 ricette e quella a pagamento con 1.100 ricette e altrettanti trucchi e consigli per la cucina. Cucchiaio d’Argento è made in Italy e offre solo ricette della dieta mediterranea, ispirate all’omonimo libro di ricette pubblicato negli anni 50 negli Stati Uniti.