Unghie opache: come scegliere e realizzare il trend di stagione

Le unghie opache sono uno dei trend più chic di stagione. Bellissime sulle unghie a mandorla riescono a regalare un aspetto raffinato anche sulle unghie medio corte. Scopriamo tutte le tendenze nail art con le unghie opache e come realizzarle.

Se siete alla ricerca di un look per le unghie sofisticato e femminile, lasciatevi conquistare dalle unghie opache, soprattutto nei colori più di tendenza in questo autunno inverno.

Un effetto matte che non caratterizzerà più soltanto il makeup labbra ma anche lo stile della manicure e di cui vi innamorerete a prima vista. Il vezzo più glam? La french manicure che mixa l’effetto opaco a quello lucido!

Come preparare le unghie per lo smalto opaco

Come per ogni nail art, le unghie dovranno essere impeccabili, curate nei minimi dettagli soprattutto per quel che riguarda le cuticole ed il letto ungueale.

L’effetto opaco delle unghie infatti, metterà in risalto ogni piccola imperfezione cosa che l’effetto lucido non fa. Alla luce di questo dettaglio si dovranno avere sempre cuticole integre, morbide e che non invadano la lunetta presenta sul letto ungueale.

Si potranno eliminare con un tronchesino, stando attente ad utilizzarlo in modo corretto o spinte indietro con un bastoncino di legno per manicure dopo averle ammorbidite con un olio per cuticole o un prodotto specifico a base chimica.

L’unghia dovrà essere liscia e per questo si potrà lucidare con l’aiuto di un buffer professionale. Ottima scelta quella di applicare sempre una base per smalto che protegga l’unghia soprattutto se si utilizzano colori scuri e molto pigmentati.

->>LEGGI ANCHE: Nail art per unghie corte: per non rinunciare ad una manicure impeccabile!

Unghie opache: le nail art più belle a cui ispirarsi direttamente da Pinterest

Abbiamo selezionato per voi alcune tra le nail art più glamour con le unghie opache. Il colore sarà il protagonista assoluto del finish matte.

->>LEGGI ANCHE: Smalto adesivo: cosa è e come utilizzarlo in modo corretto!

Come realizzare le unghie opache in casa, tutti i consigli e i prodotti

Esistono in commercio dei top coat specifici che passati su qualsiasi smalto lucido lo trasformano in pochi minuti in uno smalto opaco, ma se ne siete sprovvisti o non volete acquistarlo, ecco due metodi casalinghi per trasformare qualsiasi smalto da lucido ad opaco!