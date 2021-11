GF VIP 6: scopriamo il look di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Per la quindicesima puntata del Grande Fratello Vip Adriana Volpe e Sonia Bruganelli hanno scelto degli outfit glamour e raffinati: scopriamo i look di entrambe.

Anche ieri sera è andata in onda un’altra scoppiettante puntata del Grande Fratello Vip 6 e non sono mancate come al solito litigate, risate e colpi di scena. Ma come sempre siamo qui a commentare i look delle due opinioniste.

In particolare, nella quindicesima puntata del Gf Vip 6 Adriana Volpe e Sonia Bruganelli hanno stupito tutto il pubblico per i loro outfit super glamour e raffinati, scopriamo allora cosa indossavano le due bionde opinioniste.

La prima in argento e paillettes mentre la seconda in nero e lurex. Due look davvero ricercati per entrambe le spalle di Alfonso Signorini. Scopriamo allora come erano vestite Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

LEGGI ANCHE –> GF VIP 6: tutto sugli outfit di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Tutto sugli outfit di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Archiviata anche la quindicesima puntata, non senza colpi di scena. A tener banco in particolare Alex Belli, prima con il bacio a Soleil Sorge e poi con il faccia a faccia con Aldo Montano. Ma non solo, non sono mancati anche attimi di commozione con Francesca Cipriani mentre raccontava della sua infanzia difficile costellata anche da atti di bullismo da parte dei compagni di scuola.

Al di là di tutto, quello che però andremo a trattare in questa sede è il look delle due opinioniste ormai immancabili ogni lunedì e venerdì sera ad affiancare Alfonso Signorini nello studio di Cinecittà.

In particolare scopriamo cosa indossavano Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: tutto sugli outfit delle due opinioniste.

Partiamo dalla Volpe, come sempre in splendida forma ieri sera, la conduttrice, ha optato per un abito lungo di paillettes argento a firma di Elisabetta Franchi. Costo del vestito 590 euro. Ai piedi indossava un paio di decolletè in tinta, sempre metallizzate in argento.

Stavolta la Volpe ha scelto di portare i capelli sciolti dall’effetto molto semplice ma raffinato. Una vera dea di bellezza. L’ex gieffina, con questo outfit ha davvero fatto centro.

Andiamo ora a scoprire cosa ha scelto di indossare Sonia Bruganelli per la serata in diretta dallo studio di Cinecittà. Stavolta la moglie di Bonolis è andata su un abito di Giorgio Armani. Un vestito a longuette nero in lurex molto ricercato ed elegante.

Tra i suoi stilisti preferiti, ebbene c’è anche lui. Ma non solo, infatti, la Bruganelli ha offerto la possibilità ad alcuni giovani stilisti emergenti di mettersi in luce nel corso delle puntate del Grande Fratello Vip 6 dando loro l’occasione di creare dei look appositi per le serate.

Ai piedi la bella Sonia indossava ancora una volta un paio di decolletè di Casadei, il suo marchio preferito per quanto concerne le calzature. Il colore scelto stavolta è stato un rosso acceso. Il modello blade indossato dalla Bruganelli costa 575 euro. L’altra opzione era il fucsia.

E infine ha optato anche stavolta di tenere i capelli raccolti, in un’acconciatura molto raffinata. Anche per la Bruganelli quindi pieni voti.

LEGGI ANCHE –> Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: i look magnetici al Gf Vip

Non ci resta che attendere venerdì prossimo per scoprire i prossimi look delle due bionde opinioniste.