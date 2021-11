Crema di ricotta perfetta? I trucchi per renderla liscia e dolce al punto giusto

Adori i dolci a base di ricotta ma non sai proprio realizzare la crema perfetta? Grazie a questi trucchi potrai risolvere immediatamente il problema.

Chi ama i dolci sa bene come quelli a base di ricotta siano particolarmente buoni. Oltre ad essere cremosi e vellutati nascondono infatti un profumo ed un sapore unici. La ricotta ha poi la prerogativa di sposarsi al meglio con tanti altri ingredienti golosi come il cioccolato, i pistacchi, il miele, la crema pasticcera, la marmellata e tutto ciò che la voglia di qualcosa di buono può suggerire.

Purtroppo è anche uno degli ingredienti che non è sempre facile lavorare al meglio. Un problema che si può facilmente risolvere mettendo a punto alcuni trucchi indispensabili per la sua riuscita.

Crema di ricotta: i trucchi per ottenerne una semplicemente perfetta

Quando si parla di ricotta si apre sempre un mondo infinito di possibilità. Si tratta infatti di un ingrediente proteico e ricco di proprietà benefiche che tra le altre cose è anche buono e perfetto per preparazioni sia salate che dolci.

Restando su queste ultime è importante mettere a punto alcuni piccoli espedienti senza i quali si rischia di ottenere dei risultati non sempre perfetti. Scopriamo quindi quali sono e impariamo a realizzare una crema di ricotta adatta ad ogni tipo di dolce.

Scegliere la ricotta giusta. Non tutti ci fanno caso ma di ricotte ne esistono diverse. C’è quella vaccina ma ci sono anche quella di capra e di pecora. Ognuna di queste ha ovviamente sapori diversi che possono rendere più o meno bene con determinati dolci. Se la ricotta di capra è più adatta alle preparazioni salate, quella di pecora è invece più che perfetta per dolci a cui si desidera dare un’impronta specifica. Quella vaccina è invece più delicata e adatta a dolci in cui si desidera far sentire anche altri sapori. Partendo già da questo presupposto si possono iniziare a gettare le basi per una crema perfetta.

Far attenzione al contenuto di sale. In genere con le ricotte confezionate il problema non si pone. Se si ha modo di procurarsi quella fresca (cosa altamente consigliata) è importante però assaggiarla prima di iniziare a preparare la crema. Il quantitativo di sale può essere infatti variabile. Ciò implica che la quantità di zucchero o di dolcificante da impiegare deve variare in base alla sapidità della ricotta. Il rischio, altrimenti, è quello di non renderla abbastanza dolce o, ancor peggio, di non celare il contenuto di sale.

Setacciarla. Per una crema di ricotta spettacolare, mescolare la stessa con dello zucchero non basta. È importante infatti setacciarla quanto occorre per poter avere una crema che sia liscia e vellutata. Non farlo rischia di mantenere la grana della crema troppo spessa e di rendere il dolce meno gradevole da mangiare.

Una volta messi in pratica questi tre semplicissimi trucchi, la crema di ricotta non avrà più misteri e risulterà più dolce e cremosa che mai. La scelta ideale per realizzare dolci così buoni da risultare indimenticabili a chiunque avrà la fortuna di assaggiarli.