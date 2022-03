Soleil Sorge non ce la fa più e rivela il segreto del suo successo

Soleil Sorge, qual è il segreto del suo successo? Bè, noi lo abbiamo trovato, almeno in parte. Scopriamolo insieme.

Soleil continua a sorprenderci. L’influencer senza peli sulla lingua, ormai ha fatto innamorare il pubblico italiano, con il suo carattere diretto e peperino.

Tra tutte le sue esperienze televisive, è stata quella del Grande Fratello Vip che ha sancito la sua notorietà, facendo breccia nel cuore di milioni di persone e facendosi amare sempre di più dai suoi fan.

Durante il soggiorno all’interno della casa più spiata d’Italia, non solo abbiamo potuto assistere alla sua personalità briosa e intraprendente, ma ci siamo innamorati dei suoi look stratosferici, che ci ha presentato nel corso di questi mesi, sia durante le puntate che quotidianamente all’interno della casa.

Ma, come puoi ben immaginare, non tutto ciò che vedi, è frutto della bellezza naturale di Soleil. Anche lei, sotto sotto, nasconde dei trucchetti che la rendono di una bellezza insuperabile. Ed è proprio grazie ai social, che abbiamo scoperto la verità. Vediamola insieme.

Soleil Sorge, il segreto è venuto a galla

Anche un’influencer e una modella del calibro della Sorge, nasconde qualche piccolo segreto di bellezza. Eh già, la showgirl, questa volta, ha rivelato tutta la verità.

Classe 1994, Soleil Sorge è nata negli Stati Uniti d’America, per la precisione nella città californiana di Los Angeles. Ha raggiunto la popolarità con la partecipazione a Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice del tronista Luca Onestini.

I due, si sono poi lasciati in diretta TV, proprio durante una puntata del Grande Fratello Vip, dopo che Luca ha scoperto che Soleil lo aveva tradito con il modello e imprenditore milanese Marco Cartasegna.

Nel 2019, la modella partecipa all’Isola dei Famosi, dove inizia una relazione con Jeremias Rodriguez, finita un anno più tardi. Si sono susseguiti diversi flirt, incluso quello con il pilota di moto GP Andrea Iannone, e la storia con Gianmaria Antinolfi.

Ora la ritroviamo tra i giurati della nuova edizione de La Pupa e il Secchione, a fianco di Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style e di Antonella Elia.

La ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 è seguitissima sui social, soprattutto su Instagram, dove ha raggiunto più di un milione di followers. Ed è proprio qui che Soleil ha rivelato alcuni segreti che riguardano la sua routine di bellezza.

Questa volta ci ha svelato un trucchetto che utilizza sui suoi capelli. Infatti, la bellissima chioma, con la quale l’abbiamo vista spesso in tv, in realtà non è tutta sua. Ebbene sì, anche una influencer del suo calibro fa uso delle extension.

Non sembrerebbe, ma la modella italo americana spesso si affida a questo trucchetto per le sue apparizioni televisive. Onestamente, se non fosse stata per l’onestà di Soleil, non ci saremmo accorte di nulla.