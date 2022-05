Che fine ha fatto Milena Vukotic, la celebre Pina Fantozzi? Eccola oggi

La conosciamo tutti per essere stata la celebre Pina Fantozzi in quasi tutti i film della famosa serie diretta dal comico genovese Paolo Villaggio. Ma com’è oggi Milena Vukotic? Ecco cosa fa l’attrice.

Milena Vukotic è una delle attrici più rinomate del cinema e della televisione italiani. Nel corso della sua lunghissima carriera, oltre a interpretare la celebre Pina nei film di Fantozzi e la signora Enrica ne Un medico in famiglia, la Vukotic ha lavorato con registi di prima grandezza come Federico Fellini, Ettore Scola, Dino Risi, Franco Zeffirelli e Mario Monicelli. Ma che fine ha fatto questa meravigliosa attrice tanto amata per via della sua dolcezza e del suo innegabile fascino e talento?

Milena Vukotic è senza dubbio una delle attrici più talentuose della sua generazione. Nel corso dei suoi lunghi anni di carriera ha vinto un Nastro d’argento ed è stata tre volte candidata al David di Donatello (nel 1983, 1991 e 2014). Il ruolo che però l’ha consacrata come una delle più grandi attrici italiane è stato quello di Pina Fantozzi. Proprio nei film della fortunata serie di Paolo Villaggio la Vukotic ha messo in luce le sue qualità di attrice eclettica e carismatica. Ecco cosa fa oggi.

Ecco com’è e cosa fa oggi Milena Vukotic

Nata a Roma nell’aprile del 1935 e figlia di un commediografo serbo e di una pianista italiana, Milena si è avvicinata al mondo dell’arte fin dalla tenera età.

Ha infatti preso lezioni di recitazione e danza classica (come quest’altra nota ballerina inglese) sia in Italia che in Francia. Ha anche fatto parte del corpo di ballo del Grand Ballet du Marquis de Cuevas. Proprio in questi anni dedicati alla danza classica, Milena ha messo in luce la sua innata grazia ed eleganza, qualità che l’hanno sempre fatta amare dai registi internazionali. Il suo debutto al cinema è avvenuto nel 1960 con il film Sicario di Damiano Damiani.

Dopo questa prima apparizione al cinema, non sono tardate ad arrivare altre richieste di partecipazione a film importanti, tra cui Il giovedì di Dino Risi, Tre passi nel delirio di Federico Fellini, Amici Miei di Mario Monicelli, La terrazza di Ettore Scola e La bisbetica domata di Franco Zeffirelli. Non tutti sanno, inoltre, che negli anni settanta Milena Vukotic ha posato nuda per l’edizione italiana di Playboy. Nel 1981 ha oltretutto interpretato una prostituta nel film Bianco, rosso e Verdone di Carlo Verdone (che ha recentemente fatto questa importante dichiarazione) mostrandosi completamente nuda di fronte al protagonista. Milena ha anche lavorato molti in teatro, al fianco di Franco Zeffirelli, Giorgio Strehler, Paolo Poli e Jean Cocteau.

In questi ultimi anni Milena ha continuato a lavorare instancabilmente soprattutto in tv e nei cortometraggi. Ultimamente ha lavorato alla serie tv Le fate ignoranti – La serie, per la regia sapiente di Ferzan Ozpetek e al cortometraggio Dorothy non deve morire, diretto da Andrea Simonetti (2021). Insomma, alla veneranda età di 87 anni Milena è ancora più attiva che mai e noi non vediamo l’ora di vederla all’opera in altri interessanti progetti!