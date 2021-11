Carolyn Smith è una delle coreografe e insegnati di ballo più note della televisione italiana, e abbiamo imparato ad apprezzarla anche nelle vesti di giudice nel seguitissimo programma Ballando con le Stelle. Ma cosa faceva Carolyn Smith prima di Ballando con le Stelle? Eccezionale!

Carolyn Smith, scozzese di nascita e classe 1960, è una delle massime esperte di danza che oggi possiamo vantare sul territorio italiano. Ma cosa faceva prima del successo raggiunto con la partecipazione a Ballando con le Stelle?

Cosa faceva Carolyn Smith prima di Ballando con le Stelle

La carriera di Carolyn Smith è stata sempre in continua ascesa. Come ballerina, riesce a girare in tutto il mondo partecipando a una tournée dopo l’altra.

Fin dall’infanzia comincia a prendere lezioni di danza classica, una passione che non l’abbandonerà mai. I genitori riconoscono in lei un talento fuori dal comune per le attività sportive, per cui la spingono a seguire lezioni di atletica leggera e ginnastica artistica, e alla fine la determinata Carolyn riesce a entrare nella nazionale scozzese.

Avendo partecipato a così tante attività sportive nel corso dell’adolescenza, in Carolyn cresce la passione per la danza sportiva (una sorta di combinazione tra l’amata danza classica e la ginnastica artistica, altro suo grande amore). La futura giudice di Ballando con le Stelle, però, sviluppa anche una grande attrazione per il ballo latino americano, di cui ama il ritmo intenso.

Ma è a quindici anni che Carolyn ottiene finalmente la notorietà, arrivando tra le finaliste dei campionati europei di danza sportiva. Un posizionamento importante che le permette di prende parte a numerose altre competizioni tra cui il Blackpool Dance Festival.

Nell’82 si trasferisce in Italia, dove convola a nozze con un collega torinese, e si dedica all’attività di coreografa. Trasferitasi successivamente a Padova con il secondo marito, Carolyn apre la sua prima scuola di danza che ha un immediato successo, la Carolyn Smith Dance Academy. La scuola diventa talmente ambita che apre sedi anche in Gran Bretagna, Russia, Polonia e Ucraina.

Che carriera sfolgorante!