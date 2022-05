Francesca De André ha vissuto un dramma davvero sconvolgente, che le ha quasi fatto rischiare la vita. Ecco di cosa si tratta.

Francesca De André, figlia di Cristiano De André e nipote del celebre cantautore Fabrizio

La bellissima Francesca De André ha raccontato di essere stata vittima di abusi fisici da parte dell’ex fidanzato Giorgio Tambellini, che l’ha più volte picchiata.

“Quando era “Off” i suoi occhi si trasformavano. E subito sono iniziate le botte”, ha raccontato tristemente Francesca (che ha recentemente fatto una dichiarazione importante dalla D’Urso). “Ogni oggetto a portata di mano, delle sue mani, era utile per colpirmi. Io dentro di me dicevo a me stessa: “Va bene così, si calmerà, forse lo posso salvare o aiutare in questo modo, subendo…”. Un situazione davvero terribile, purtroppo comune a molte donne. Francesca ha subito le angerie di quest’uomo per molto tempo, finché non è finita in ospedale in prognosi riservata per un trauma cranico riportato a seguito dell’ennesima violenza dell’ex.

“Spero che la legge lo spedisca diritto diritto in carcere, dove gli auguro il peggio. Perché uomini così la devono pagare!“, ha esclamato la De André, ancora sconvolta dall’accaduto. “È passato un mese ma ancora non mi sono ripresa”, ha aggiunto. “Ho traumi dappertutto, sto seguendo un programma di riabilitazione fisica, devo ancora elaborare l’impatto subìto nel corpo, per non parlare di quello psicologico. Per quello ci vorrà più tempo”, ha aggiunto.

Francesca non è stata in grado di denunciare prima le violenze, perché “per un lungo periodo mi sono sentita come intrappolata, non riuscivo a reagire perché dentro di me sentivo una voce ingannevole che mi spronava a non denunciare, a prendere tempo. Solo adesso capisco che quella era la voce della paura”, ha ammesso. Un dolore davvero enorme da sopportare, ma che ogni donna può riuscire ad affrontare grazie alla vicinanza emotiva con altre donne nella stessa situazione.

“Mi aggrappavo ai momenti di calma, di quiete. Perché questi momenti ci sono e oggi lo voglio dire chiaro a tutte le donne: una relazione tossica non è fatta solo di violenze, anzi. Ci sono anche gli squarci. Ma non fatevi ingannare dagli attimi di riconciliazione, in ogni storia violenta c’è un’alternanza di luce e di ombra. Dei veri e propri blackout, come li chiamo io. A ingannarci è soprattutto il momento di luce”, ha dichiarato Francesca, che ha sempre dimostrato di avere un carattere molto forte.