Roberta Capua è una delle poche che non l’ha mai fatto: la confessione

Roberta Capua, Miss Italia 1987 ed oggi conduttrice e giornalista di successo ha rivelato un dettaglio importante del suo passato e presente. Ecco cosa “non ha mai fatto”

Classe 1968, Roberta Capua è sempre stata considerata come una delle donne più belle della televisione italiana. Complice la sua vittoria alla più importante competizione di bellezza del 1987: Roberta ha difatti vinto Miss Italia.

Negli anni, Roberta ha sempre conservato un discreto fascino, mostrandosi come una donna forte, intelligente e acqua e sapone.

Dopo aver abbandonato per un periodo il mondo della televisione e dello spettacolo per prendersi cura della nascita del suo bambino Leonardo è ritornata ben presto nella cresta dell’onda prendendo parte e vincendo all’edizione di Celebrity Masterchef. Infatti, la conduttrice e giornalista non ha mai nascosto la sua passione per la cucina, nata – come lei stessa ha dichiarato in un’intervista – dalla necessità di preparare pranzo e cena quando ha iniziato a vivere da sola.

Dal 2011 è spostata con l’imprenditore bolognese Stefano Cassoli.

Al di là della carriera della conduttrice, giornalista ed ex Miss Italia, oggi vogliamo parlarvi di un dettaglio che riguarda la sua vita: una cosa che lei non ha mai fatto. Ecco di cosa si tratta!

Roberta Capua e il suo rapporto “inesistente” con la chirurgia estetica

Roberta Capua, icona di bellezza tutta italiana ha più volte affrontato il discorso della chirurgia estetica e del suo rapporto, inesistente, con l’uso dei bisturi, filler e ritocchini di qualsiasi natura.

53 anni di bellezza e di naturalezza. Roberta Capua si è sempre contraddistinta per essere contraria all’uso della chirurgia estetica. Mentre nel mondo dello show business sembra sempre più una pratica normale, Roberta non ha mai ceduto alla tentazione di ricorrere all’uso di bisturi, filler e ritocchini di qualsiasi natura.

Secondo una recente intervista rilasciata dalla ex Miss Italia, Roberta esprime il suo parere personale: “Per me stessa, sono contraria: non avrei mai il coraggio di cancellare quello che la mia faccia racconta, sarebbe un po’ come cancellare una parte di vita”.

Un chiaro ed esplicito messaggio, quello lanciato dalla Capua, soprattutto per le più giovani.