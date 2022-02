By

Roberta Capua è una delle conduttrici TV più amate e famose di sempre. Con la sua bellezza e la sua forte presenza scenica si è man mano sempre più imposta come figura di rilievo nel mondo dello spettacolo. Ma vi ricordate com’era Roberta Capua ai tempi di Miss Italia? Splendida!

Roberta Capua è uno dei volti più conosciuti della televisione. Ha esordito verso la fine degli anni Ottanta e da allora la sua carriera è stata un crescendo di emozioni. Ma ve la ricordate ai tempi di Miss Italia nel lontano 1986?

Com’era Roberta Capua ai tempi di Miss Italia

Roberta è stata eletta Miss Italia nel 1986 (titolo tra l’altro assegnato anche a sua madre Marisa nel 1959) e si è classificata seconda al concorso internazionale Miss Universo 1987. La sua incredibile bellezza le ha permesso di iniziare a lavorare come modella e, agli inizi degli anni Novanta ha mosso i primi passi nel mondo della televisione.

Nei suoi primi impegni televisivi ha affiancato Claudio Cecchetto nella manifestazione musicale Vota la voce. Nel 1995, ha condotto il programma in seconda serata TgCinema su Rete 4 e ha sostituito per alcune puntate Paola Barale come valletta a La ruota della fortuna.

Nello stesso anno ha condotto Aspettando Beautiful, piccolo programma in onda prima della soap opera Beautiful, e il noto rotocalco di Canale 5 Nonsolomoda, che ha curato per due anni.

Il successo è però arrivato in Rai con programmi come In famiglia e Unomattina, che l’hanno resa una vera e propria celebrità del piccolo schermo.

Dal 2004 la Capua si trasferita sulle reti Mediaset, conducendo due edizioni di Buona Domenica e programmi come Tutti pazzi per i reality e Sei un mito. Nel 2017 si è inoltre aggiudicata il primo premio nella prima edizione di Celebrity MasterChef Italia.