Ha vinto Miss Italia dopo la mamma: oggi la sua vita è così!

Ha vinto Miss Italia nell’86 dopo che anche la mamma aveva partecipato alla competizione di bellezza. Ecco com’è cambiata oggi la sua vita e com’è diventata!

Eletta come la ragazza più bella d’Italia nel lontano 1986, oggi Roberta Capua ne ha fatta tanta di strada. La ormai donna si è fatta conoscere, oltre che per la sua bellezza, anche per la sua intelligenza e modo di fare.

Figlia di Marisa Jossa anche lei Miss Italia nel lontano 1959, Roberta non passa certamente inosservata. Vinse il premio nel 1986 guadagnandosi il titolo di reginetta del concorso e successivamente avviò una carriera come modella e infine come conduttrice televisiva per una serie di programmi di successo di Rai e Mediaset.

Tra i suoi programmi di successo ricordiamo Unomattina nel 2002, Buona Domenica nel 2004 a fianco di Maurizio Costanzo e sostituendo Laura Freddi. Nel 2006 conduce insieme a Marco Liorni il programma Tutti pazzi per i reality.

Dopo di ciò, Roberta scompare per un po’ dalle scene televisive, per poi riapparire nel 2016. Ecco cosa fa oggi.

Roberta Capua, da Miss Italia ai reality, a Sanremo

Nel 2016, Roberta Capua torna alla ribalta televisiva, inizialmente come ospite di Caduta Libera e di Reazione a Catena.

Ma la vera notorietà arriva successivamente. Quando nell’anno successivo (2017) partecipa come concorrente all’edizione di Celebrity Masterchef Italia di fianco a Marisa Passera, Filippo Magnini, Elena Di Ciocco, Mara Maionchi, Alex Britti, Antonio Capitani, Maria Grazia Cucinotta, Enrica Guidi, Stefano Meloccaro, Serra Yilmaz e Nesli con cui si è contesa la vittoria.

Alla fine dell’esperienza i tre giudici Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo hanno dato la vittoria a lei.

Dopo la vincita al reality di Sky, Roberta torna alla conduzione. Conduce nel 2019 “Belli dentro belli fuori” su La7 e nel 2021 “Estate in diretta“. L’apice arriva con la conduzione, nel 2022, del Prima Festival. Lo spazio dedicato alle curiosità del Festival della canzone Italiana direttamente da Sanremo.

Dal punto di vista della vita privata, Roberta ha avuto una serie di relazioni importanti: dal 2003 al 2005 è stata impegnata con nuotatore Massimiliano Rosolino, che abbiamo avuto modo di conoscere anche nelle vesti di inviato all’Isola dei Famosi 2021.

Successivamente è stata sposata con il direttore artistico di Mediaset, Giorgio Restelli e attualmente fa coppia fissa con l’imprenditore Stefano Cassoli. I due sposati dal 2011 hanno un bambino, Leonardo nato nel 2008.