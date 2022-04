Prendersi cura delle unghie a casa come dall’estetista? Si può: ecco come!

Prendersi cura delle proprie unghie a casa potrebbe risultare più difficile di quello che si pensi, ma per ottenere un buon risultato basterà evitare gli errori più comuni.

A volte prendersi cura della unghie non è così facile come si può pensare. Si richiede una buona cura e dei prodotti appositi.

Ecco perché ti sveliamo gli errori più comuni che le persone commettono quando si prendono cura delle proprie unghie.

Prendersi cura delle unghie a casa: evita questi errori

Sappiamo che la curare la unghie richiede tempo e precisione, ma se fatto bene, puoi ottenere anche tu un risultato da vera pro.

Per questa ragione, vogliamo darti alcuni preziosi consigli per evitare gli errori che molte persone ancora commettono.

La preparazione è tutto per prendersi cura delle tue unghie

La preparazione è la chiave per qualsiasi servizio relativo alle unghie. Non solo per ragioni estetiche ma per la longevità. Le due caratteristiche importanti sono assicurarsi di spingere via le cuticole dalla lamina ungueale con uno spingi-cuticole e finire con una leggera lucidatura usando un blocco levigante.

Fondamentale è la pulizia: pulisci o lava via qualsiasi polvere o deposito. Fatto ciò, usa un cotton fioc o un rotolo da cucina e un detergente per unghie o acetone e passalo sulle unghie. Questo assicurerà che il prodotto aderisca correttamente alle unghie naturali.

Non staccare le unghie in gel

So che è una tentazione farlo, soprattutto se le tue unghie sono scheggiate o rovinate, però non è la soluzione ideale. Infatti ricordati che ogni volta che si staccano le unghie viene rimosso uno strato. Questo farà sì che la prossima volta le unghie non dureranno così a lungo.

Indossa i guanti quando ti lavi

Indossa i guanti quando pulisci e lavi i piatti e non usare le tue unghie come strumenti, ad esempio per togliere l’etichetta da un prodotto.

Usa ogni giorno l’olio per cuticole

L’uso quotidiano di un olio per cuticole non solo manterrà le unghie naturali e la pelle sane, ma mantiene la pelle elastica, rendendo le unghie naturali nutrite e flessibili, anche con il gel.

Recati in un salone che usa ottime marche

Cerca sempre un salone con recensioni oneste e uno che usi prodotti di marca ben noti. Assicurati di essere in grado di visualizzare le qualifiche dei membri del team e che questi siano in grado di comunicare con te, di consigliarti le unghie giuste a seconda del tuo look desiderato.