Involtini di melanzane, nel piatto c’è una sorpresa tutta da gustare

Se siamo a corto di idee per gli antipasti, ecco la soluzione a portata di mano, gli involtini di melanzane, l’idea più geniale che c’è

C’è del buono oggi in cucina ed è anche facile da preparare. Stiamo parlando degli involtini di melanzane, un antipasto da servire a tavola come durante un apericena o un buffet accompagnato da uno o due stuzzicadenti.

Un piatto molto versatile perché possiamo gestire il ripieno come vogliamo. Mortadella oppure prosciutto cotto, anche affumicato, crescenza, robiola, o un altro formaggio spalmabile, pomodori pelati al posto della passata, pecorino invece del parmigiano. Come avete capito, si può giocare con la fantasia ed è sempre buono.

Involtini di melanzane, li possiamo anche congelare

La comodità di questo antipasto è che posiamo prepararlo in largo anticipo e scaldarlo poi in forno o nel microonde. Ma è anche facile da congelare per tirarlo fuori quando serve.

Ingredienti:

3 melanzane lunghe

500 g crescenza

150 g di mortadella in fetta unica

1 spicchio di aglio

900 g di passata di pomodoro

100 g di parmigiano grattugiato

5-6 foglie di basilico fresco

6 cucchiai di olio extravergine di oliva

sale fino q.b.

1 manciata di sale grosso q.b.

1 cucchiaino di peperoncino

Preparazione:

Laviamo le melanzane ( involtino di melanzane) , mondiamole e tagliamole nel senso della lunghezza ricavando delle fette spesse circa 5 mm. Possiamo farlo con un coltello ben affilato se abbiamo mano ben ferma oppure con la mandolina. Quindi appoggiamole in uno scolapasta, saliamole spargendo il sale grosso e lasciamo che perdano la loro acqua per almeno 40 minuti.

Intanto che aspettiamo possiamo preparare la salsa. In una padella lasciamo soffriggere l’alio spellato e schiacciato con 2 cucchiaio di olio extravergine. Quando ha preso colore togliamolo aggiungendo la passata di pomodoro, 3 foglioline di basilico, un cucchiaino di peperoncino e un pizzico di sale. Lasciamo cuocere a fiamma medio-bassa per 15 minuti e spegniamo.

Passato il tempo di attesa sciacquiamo le fette di melanzane, strizziamole senza rovinarle e asciughiamole con carta assorbente da cucina. Poi mettiamole a cuocere in padella con 2 cucchiai di olio, un paio di minuti per lato. Devono essere solo dorate senza abbrustolire e quando sono pronte mettetele tutte in un vassoio.

Tagliamo a dadini la mortadella e in una ciotola lavoriamo la crescenza fino a renderla cremosa. Poi stendiamo le fette di melanzana su un tagliere, mettiamo un cucchiaio di formaggio ad una estremità di ogni fetta e sopra qualche dadino di mozzarella. Arrotoliamo ogni fetta creando un involtino e teniamo da parte.

Versiamo quasi tutta la salsa in una teglia e appoggiami lì sopra gli involtini, poi distribuite sopra la salsa avanzata e una generosa spolverata di parmigiano. Infiliamo in forno già caldo a 170° per circa 15 minuti. Poi sforniamo gli involtini, decoriamoli con il resto del basilico spezzettato e serviamoli subito, oppure tiepidi.