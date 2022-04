Dieta per ingrassare: ecco i cibi da introdurre per farlo in modo sano

Non tutti hanno bisogno di dimagrire, c’è infatti anche chi è troppo magro e deve prendere peso: scopriamo la dieta per ingrassare e i cibi da introdurre.

Quando pensiamo alla dieta subito ci viene alla mente il fatto di dover dimagrire. Ma non sempre è così, infatti, non tutti necessitano di perdere peso, c’è anche chi deve prenderlo per esigenze di salute o per altri motivi.

E allora anche in questi casi non è opportuno darsi alla pazza gioia e mangiare tutto quello che ci viene in mente. Un comportamento irresponsabile che va a discapito della salute. Pur dovendo mettere su peso è bene consumare cibi ugualmente sani nell’ambito di una dieta equilibrata.

Scopriamo allora la dieta per ingrassare in modo sano introducendo i cibi giusti con un regime alimentare equilibrato, così da bilanciare bene la massa grassa e quella magra, rispettandone il giusto rapporto.

Ecco la dieta per ingrassare: cibi da introdurre

Non tutti stanno a dieta per dimagrire, c’è anche chi per motivi di salute è costretto a fare una dieta cosiddetta ingrassante. Pensiamo a chi è sottopeso, alle donne che soffrono di amenorrea perché appunto troppo magre, o di anemia, ma anche di ipotensione o ipoglicemia, fino ad arrivare al periodo della gravidanza. In alcuni casi, se si è molto magre occorre aumentare il peso corporeo per portarla a termine.

Insomma i motivi per cui si deve prendere peso sono diversi e variegati e di sicuro è importante affidarsi al parare del medico che ci saprà consigliare sul da farsi. C’è anche chi è normopeso ma vuole aumentare leggermente la propria massa magra.

Senza affidarsi al fai da te, anche in questi casi è bene consultare sempre un nutrizionista così da non acquisire abitudini alimentari scorrette che a lungo andare possono provocare il problema opposto, ovvero obesità, ma anche patologie di diverso genere, a carico degli organi.

Come non è sempre facile perdere peso anche prenderlo può non essere così semplice, per quei soggetti che hanno una magrezza spiccata a causa di diversi motivi. Intanto cerchiamo di capire cosa si intende per peso forma.

Il parametro che si utilizza per capire se siamo o no normopeso è l’indice di massa corporea. Esso mette in relazione peso e altezza e ci dice a quanto dovrebbe corrispondere il peso in base alla statura.

Esso però da solo non basta, perché poi bisogna entrare nel dettaglio e andare a capire il rapporto che c’è tra massa grassa e massa magra, più i liquidi, i tre fattori che determinano appunto il peso corporeo.

Se vogliamo prendere peso e farlo nel modo giusto allora è opportuno aumentare l’indice di massa magra e no quello di massa grassa. Per farlo diventa allora necessario rivolgersi ad un nutrizionista che saprà consigliarci una dieta su misura in base alle nostre esigenze.

Nel frattempo è bene non mangiare tutto quello che ci capita sotto mano pensando che tanto si deve ingrassare, perché in questo modo non faremo altro che aumentare la massa grassa.

Quindi la dieta per aumentare di peso dovrà essere ben bilanciata, e rispettare le giuste proporzioni tra i nutrienti. Il 50-55% dovrà essere composto da carboidrati, il 15-20% da proteine e il 25-30% da grassi.

La dieta per ingrassare dovrà quindi essere ipercalorica e ciò significa con un 20% in più rispetto a quella normale. Una volta che si è raggiunto l’obiettivo di peso si torna ad un regime normocalorico. Tutto questo dovrà essere regolato e misurato con regolari controlli medici.

Inoltre, è fondamentale fare 5 pasti al giorno di cui il pranzo dovrà essere più sostanzioso rispetto alla cena. Come in tutte le diete anche qui è importante bere acqua a sufficienza e in questo caso parliamo di almeno 1 litro e mezzo o due al giorno. Possiamo anche optare per le tisane.

Tra gli alimenti che non dovremo dimenticare di assumere ci sono: l’olio extra vergine d’oliva, i cereali integrali, la frutta secca, lo yogurt e i legumi.