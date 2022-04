È tempo di mare! Ecco tutte le novità sui costumi da bagno di Zara!

È finalmente tempo di mare! E noi fashion lovers dobbiamo prepararci e studiare tutte le novità in fatto di moda e accessori per l’estate. Ad esempio, ecco tutte le novità introdotte dal brand Zara in fatto di costumi da bagno!

Non appena arriva la primavera e con se le prime belle giornate di sole il nostro pensiero è uno solo: non vedo l’ora di poter andare a mare! È proprio così! Dopo un anno intero trascorso tra giornate grige, fredde e di pioggia, il nostro pensiero va a quando potremo trascorrere una giornata di relax a mare! Che sia per una sola passeggiata, per il pranzo della domenica o per inaugurare la stagione balneare! E proprio in sostegno di quest’ultimo desiderio arriviamo noi di CheDonna, per aiutarvi in ogni situazione stilistica che vi si presenti! Avete già pensato ai costumi da bagno?

Anno dopo anno tutte le mode cambiano! Nuovi colori, forme e fantasie colmano i nostri negozi preferiti nel giro di pochi mesi! Ma per quanto riguarda la moda mare il cambiamento delle tendenze è sempre molto netto, e per questo motivo dobbiamo studiare tutte le novità introdotte!

Ad esempio, il noto brand Zara ha già pronta sullo shop online la sezione “mare” dove è possibile acquistare i nuovi costumi da bagno, borse mare e accessori per le nostre giornate in spiaggia. Una cosa è certa: le tendenze in fatto di moda mare del 2022 sono completamente differenti da quelle dello scorso anno, e seguono alcune delle tendenze del momento in fatto di moda streetwear!

I costumi da bagno di Zara sono la tendenza del momento! Ecco i modelli che non devi farti sfuggire!

Tagli cut-out, asimmetrie, tinte unite e colori forti: ecco di cosa si compone la moda mare per Zara! Tra l’altro, tutte queste caratteristiche appena citate sono quelle che compongono anche le attuali tendenze in fatto di moda streetwear!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo i costumi da bagno più trendy del momento acquistabili da Zara:

costume asimmetrico con fiore: mai come per questo 2022 il must-have dei costumi da bagno è il taglio intero. Zara propone un modello di costume intero, con scollatura a cuore e laccetto intorno al collo, fiore grande posto all’estremità superiore destra, disponibile nei colori moda come il verde pistacchio e nero. Costo € 32,95.

costume asimmetrico cut-out: come per gli abiti e per i top, il taglio cut-out costituisce la novità assoluta in fatto di costumi. Disponile da Zara di colore viola al costo di € 32,95.

bikini con laccetti: anche il bikini si fa cut-out, e vi si aggiungono dei laccetti che vanno legati intorno al corpo! Ad esempio lo slip taglio brasiliano con laccetti che vanno legati attorno alla pancia. Costo € 17,95.

gonna stampa pareo: al mare non si fa tendenza solo con i costumi, ma anche con l'abbigliamento da spiaggia. Ad esempio non può mancarti la gonna pareo a stampa, da indossare sopra al costume intero. Costo € 29,95. A proposito, Sai qual è l'accessorio che non può mancare nei tuoi look? Il cerchietto!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna che oggi ha visto come protagonista la moda mare e in particolare i costumi di Zara!

Alla prossima guida di stile, per non perdere tutte le novità del fashion, e non solo!