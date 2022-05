Menù della domenica: riso, pesce e patate con tre ricette molto originali

Il segreto per un menù della domenica speciale è quello di non essere mai banali anche con ingredienti che usiamo tutti i giorni

Non il solito risotto, non le solite crocchette, non le solite patate al forno. Per il nostro menù domenicale abbiamo scelto tre piatti classici ma in versione diversa.

Non rivisitati, semplicemente con alcune combinazioni particolari e buonissime. In più sono tutte ricette relativamente facili da preparare, che non guasta mai

Menù della domenica, tre ricette originali

Risotto con asparagi e gamberi

Un piatto da ristorante stellato, ma sulla tavola dai casa nostra, dal gusto buonissimo ma anche dall’aspetto molto raffinati e con pochi ingredienti. Sfruttiamo la primavera, che è stagione migliore per gli asparagi, mentre i gamberi possono anche essere surgelati.

Ci serviranno un ottimo riso per risotti (tipo Carnaroli o Vialone nano), asparagi, gamberi, del brodo vegetale, vino bianco secco, olio, burro e parmigiano.

Dopo aver pulito bene gli asparagi raschiando via la parte dura del gambo, li dobbiamo dividere, perché questa è una ricetta con più consistenze e ci spieghiamo anche come cucinarli. Dopo aver preparato gli asparagi e cotto il riso nella maniera classica, passeremo ai gamberi, usando anche la salsina della loro cottura. Infine mantechiamo lontano dal fuoco e serviamo tutto ancora caldo.

Crocchette di pesce con verdura

Questo è un modo per valorizzare pesci come il nasello o il merluzzo, che sono sani e anche poco economici. Ma anche un’idea per farli mangiare ai bambini, perché con le crocchette o le polpette non sbagliamo mai.

Nel ripieni di queste crocchette oltre al p4esce entreranno le patate e gli spinaci. E poi un limone, le uova, l’aglio, il pangrattato, un po’ di peperoncino e di maggiorana.

Dopo aver cotto a vapore i filetti di pesce e fatto bollire le patate, ricuciamo tutto in pure aggiungendo gli spinaci passarti in padella. Mescoliamo tutto e la base delle nostre crocchette di pesce e verdura è pronta. Resta solo da passarle nel pangrattato e farle cuocere in forno per un risultato più leggero.

Patate, birra e pancetta

Patate al forno, ma con la birra e la pancetta. Non un contorno dietetico, ma in compenso buonissimo, perché poi possiamo sostituire uno degli ingredienti principali con un altro affettato.

Anche in questo caso, cottura veloce e intuitiva. Un doppio passaggio per le patate, prima bollite e poi in padella. Una scottata veloce della pancetta. L’ingresso della birra per dare un sapore speciale, ma anche una salsina a base di maionese che però non è quella classica, come questo menù tutto da scoprire.

Buon appetito