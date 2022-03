Delicato, saporito, originale: questo è un piatto che farà sognare tutti

Patate, birra, pancetta, tutto in un piatto: forse non ci avete mai pensato, ma questo è un contorno da urlo e si prepara in poco tempo

Birra e patatine, un abbinamento che funziona sempre anche senza l’hamburger. Ma la birra nelle patate funziona? Dimostratelo a tutti con questo contorno perfetto per accompagnare piatti a base di carne, arrosto oppure una grigliata perfetta.

Le patate alla birra, arricchite con pancetta e una salsina a base di maionese e il fondo di cottura lasciato dalla birra. Non è difficile, basta scegliere gli ingredienti giusti: con una birra chiara il sapore sarà più leggero, più la scegliamo scura e più il gusto sarà deciso.

Patate alla birra, quasi tutti gli affettati vanno bene

La pancetta affumicata è perfetta per questa ricetta, ma possiamo tranquillamente usare dello speck, della mortadella, del prosciutto cotto, normale o affumicato, anche del prosciutto di Praga.

Ingredienti:

1 kg patate novelle

12 fette di pancetta affumicata

250 ml birra chiara

4 cucchiai di maionese

3 cucchiai di olio extra ergine di oliva

prezzemolo fresco q.b.

sale q.b.

pepe nero q.b.

Preparazione:

Laviamo bene le patate perché dobbiamo farle cuocere ancora con la buccia, non hanno bisogno di impregnarsi d’acqua. Poi mettiamo sul fuoco una pentola ampia con abbondante acqua già salata e quando comincia a bollire aggiungiamo le patate.

Lasciamole cuocere dai 15 ai 20 minuti, a seconda della grandezza. Prima di scolarle facciamo la prova con una forchetta: se i rebbi affondano bene, senza che la patata si sfaldi, possiamo spegnere e tirarle su. Peliamole ancora calde e teniamole da parte.

Quindi prendiamo una padella antiaderente ampia e accendiamo il fioco a fiamma alta.

Appena ha preso calore mettiamo a tostare la fette di pancetta affumicata fino a farle cuocere senza che brucino. Quando sono pronte (basteranno pochi minuti) togliamo la pancetta dalla padella e mettiamo le patate insieme ad un cucchiaio di olio extravergine di oliva.

Lasciamole rosolare a fiamma alta per 5 minuti e poi bagnate tutto con la birra, continuando a cuocere per altri 5 minuti e subito prima di spegnere aggiungiamo del prezzemolo fresco tritato finemente.

Togliamo la patate dalla padella lasciandole in una ciotola al caldo e aggiungete un mestolo di acqua calda per creare un bel fondo di cottura. Quando la salsina si è un po’ rappresa spegniamo e teniamo da parte.

Poi stemperiamo la maionese in una tazza con gli altri due cucchiai di olio extravergine e la salsa a base di birra. Dopo aver creato la salsa, versiamola direttamente sulle patate e aggiungiamo la pancetta affumicata e rosolata spezzettata a mano.

Assaggiamo, regoliamo di sale e con qualche macinata di pepe fresco. Poi non ci resta altro che portare in tavola.