È stata una naufraga nella prima edizione dell’Isola dei Famosi e con la sua bellezza ha incantato tutti. Ecco com’è e cosa fa oggi.

È stata una delle prime naufraghe dell’Isola dei Famosi e nessuno l’ha dimenticata grazie alla sua bellezza decisamente sensuale e magnetica riconosciuta sia in Italia che all’estero. Ma che cosa fa oggi la stupenda showgirl di cui si è parlato tanto durante i mitici anni Novanta e che è stata per anni una presenza fissa nei principali programmi televisivi? Ecco che fine ha fatto.

Stiamo parlando della sensualissima Barbara Chiappini, una delle showgirl e attrici più incantevoli degli anni Novanta. Originaria di Piacenza, Barbara ha vinto nel 1993 il concorso Un’italiana per Miss Mondo, che le ha permesso di partecipare a Miss Mondo 1993. Nella finale dell’ambito concorso, che ha avuto luogo in Sudafrica, Barbara ha ottenuto il titolo di “Miss Mondo fotogenia”, il primo premio di bellezza che un’italiana abbia mai vinto al di fuori dell’Italia.

La vittoria le ha permesso di iniziare varie collaborazioni in TV. Ha preso infatti parte, con il ruolo di valletta, a Buona Domenica, al programma sportivo Studio Tappa condotto da Raimondo Vianello, e Nati per vincere insieme a Giorgio Mastrota. Nel 2000 ha anche ottenuto il ruolo di conduttrice a Domenica In, mentre nell’estate del 2002 ha preso parte come inviata alla famosa trasmissione di Rete 4 Fornelli d’Italia.

L’anno successivo ha poi condotto con Fabrizio Trecca il programma Vivere meglio. Nel 2003 ha condotto il programma in prima serata Sognando Hollywood, con Paolo Brosio (di cui si è molto parlato in seguito alla sua rottura con la compagna Maria Laura De Vitis). Ha inoltre preso parte alla prima edizione de L’isola dei famosi, venendo eliminata durante la terza puntata con il 51% dei voti.

È stata una naufraga nella prima edizione dell’Isola dei Famosi: ecco cosa fa oggi

Ultimamente abbiamo visto poco Barbara Chiappini in tv. La showgirl e attrice è infatti diventata mamma e ha messo per un po’ da parte la sua brillante e promettente carriera televisiva. “Accetto solo se si tratta di lavori che posso conciliare bene con la mia vita di mamma. Per il momento, i figli sono la mia priorità”, aveva detto in una intervista qualche anno fa. Una scelta opposta a quella che hanno fatto altre mamme vip. La sua bellezza, a ogni modo, è rimasta intatta nel tempo, anzi: si può dire che Barbara abbia acquisito ancor più fascino!

È stata, a ogni modo, ospite saltuaria in trasmissioni molto seguite come Pomeriggio Cinque e Mezzogiorno in famiglia e nel settembre 2019 ha fatto il suo esordio come conduttrice radiofonica per l’emittente romana Radio Yes, conducendo il programma Yes We Are, trasmesso anche da Sky.

Su Alma TV, nel 2021, l’abbiamo inoltre vista nel programma di cucina Chef in campo, condotto da Anthony Peth. Dal punto di vista sentimentale, Barbara è legata dal 2011 al manager Carlo Marini Agostini 2011, con cui è convolata a nozze nel 2018. La coppia ha avuto due figli, che sono per Barbara motivo di grande orgoglio e felicità.