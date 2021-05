Perché Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis si sono lasciati? L’annuncio di lei

Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis si sono lasciati! Ad annunciare la rottura è stata lei su Instagram e lui ha confermato tutto.

Paolo Brosio, dopo la sua breve esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, sembrava aver trovato l’amore al fianco della giovanissima Maria Laura De Vitis. La loro relazione aveva nettamente diviso il pubblico del piccolo schermo, in quanto in molti non hanno mai creduto nel loro amore e le numerose segnalazioni sul conto di lei non hanno di certo aiutato. Nelle scorse ore, però, la giovane ha comunicato sul suo profilo Instagram che è di nuovo tornata single, in quanto la relazione è giunta al capolinea.

Una notizia venuta a ciel sereno, visto che i due negli studi dei salotti televisivi di Barbara d’Urso sembrano essere più innamorati che mai, pronti a far ricredere tutti coloro che non credevano nel loro amore, in quanto non vedevano di buon occhio la differenza di età che li separava, insinuando che lei lo stesse soltanto sfruttando per avere una maggiore visibilità mediatica. Chi è di questo parere, però, non è rimasto spiazzato nel sapere che Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis si sono lasciati. Ecco le parole di lei.

E’ finita tra Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis: lei svela il perché

Maria Laura De Vitis ha annunciato sul suo profilo Instagram che la relazione con Paolo Brosio è arrivata al capolinea. Di recente i due si sarebbero incontrati per parlare della loro storia ed insieme avrebbero compreso che vogliono dirigere le loro vite in due strade completamente diverse e per questo motivo non c’era nessun’altra soluzione se non quella di dirsi addio in maniera definitiva.

“Io e Paolo in questi giorni ci siamo visti per chiarire il nostro rapporto e oggi di comune accordo siamo arrivati alla conclusione che la relazione purtroppo finita“ ha esordito l’ex fidanzata di Paolo Brosio, tra l’altro non molto tempo fa Barbara d’Urso aveva ammesso di essere preoccupata per lui. “Nonostante ciò il bene che ci vogliamo rimane e tutto quello che abbiamo passato insieme come coppia vera non verrà mai cancellato da nessuno e Paolo rimarrà una delle persone più importanti della mia vita e sono certa che anche Paolo pensa di me la stessa cosa” ha concluso e l’annuncio di lei è stato condiviso anche dal profilo social del giornalista.

Paolo Brosio è tornato single. Purtroppo la sua relazione con Maria Laura De Vitis non ha avuto il finale che entrambi probabilmente si aspettavano.