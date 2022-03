Peli sul mento: pro e contro di tutte le tecniche per eliminarli

By

Peli sul mento: non sai più come eliminarli? Per te abbiamo trovato il metodo migliore per un risultato duraturo.

Quanto sono fastidiosi i peli sul mento! Hanno il vizio di comparire quando meno te lo aspetti. Ma qual è il metodo migliore per eliminarli? Scopriamolo insieme.

Iniziamo dicendo che, come ben saprai, esistono diversi modi per rimuovere i peli sul mento: ceretta, pinzetta, laser, perfino la rasatura. Ma qual è il metodo migliore per te e la tua pelle?

Peli sul mento: come eliminarli al meglio

Non c’è ombra di dubbio che la crescita di nuovi peli sul mento può apparire in maniera misteriosa e improvvisa. I peli possono letteralmente spuntare durante la notte. Quando si è più giovani, i peli sul mento possono crescere come risultato di uno squilibrio ormonale.

Quando si è più vecchi, la crescita del pelo è dovuta a una mancanza di estrogeni. Non solo, anche la genetica può influire sulla crescita dei peli sul mento.

Cera o depilazione in base alla sensibilità della tua pelle

Le creme depilatorie sono meno abrasive della depilazione ma quest’ultima è sconsigliata per chi ha la pelle sensibile, in quanto tende a diventare rossa e irregolare.

La ceretta è altamente irritante per la pelle sensibile in quanto tira anche la pelle circostante. Le creme depilatorie possono sembrare un’opzione meno irritante, ma sono creme chimiche molto forti che dissolvono i legami dei peli.

Il laser è l’opzione più costosa, ma leggermente dolorosa

Doloroso e costoso, il trattamento laser è sicuramente l’opzione più duratura per la rimozione dei peli. Infatti, il laser si concentra sul colore della radice del pelo, ed è per questo che tende a funzionare meglio su persone con peli più spessi e scuri. Riscaldandolo, il laser uccide il follicolo pilifero. Possono essere necessarie da tre a cinque sessioni per vedere risultati duraturi.

Contrariamente a quello che hai letto su Internet, il laser può essere un’opzione per tutte le tonalità della pelle. Se scegli questa opzione, ci raccomandiamo di rivolgerti ad un centro specializzato perché una tecnica laser non corretta può causare danni da calore, che danneggiano la pelle che circonda i follicoli piliferi. In particolare nei toni di pelle più scuri, qualsiasi trauma alla pelle circostante può portare a cicatrici, compresi i cheloidi.

I medici approvano radersi il viso

Radersi il viso può renderlo più luminoso, ma i dermatologi lo considerano anche l’ultima opzione per dare alla pelle il minor trauma possibile. Se eseguita correttamente, la rasatura porta alla minor quantità di traumi alla pelle che circonda il pelo.

Per quanto riguarda la teoria che la rasatura fa ricrescere i peli più velocemente, non preoccuparti, si tratta di un mito. Non influisce assolutamente sulla loro crescita.