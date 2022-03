Floriana Secondi rifatta? Ecco com’era ai tempi del Grande Fratello

Floriana Secondi è una delle nuove concorrenti dell’Isola dei Famosi, ma ricordi com’era durante i suoi esordi al Grande Fratello? Durante il corso di questi anni ha avuto un cambiamento notevole.

Floriana Secondi è stata scelta da Ilary Blasi come una delle nuove concorrenti dell’Isola dei Famosi, che lunedì scorso ha fatto il suo ritorno sul piccolo schermo degli italiani. Floriana ci aveva già provato a far parte lo scorso anno del cast, ma senza ottenere successo mentre in quest’annata è stata decisamente più fortunata.

La naufraga però ha fatto il suo esordio nel mondo dello spettacolo partecipando ad una delle prime edizioni del Grande Fratello. Fin da subito, grazie ai suoi modi di fare, ha subito colpito i telespettatori che hanno deciso di premiare questo suo atteggiamento così naturale tanto da farle vincere il programma.

In molti però, facendo un rapido confronto con le foto dell’epoca, si chiedono se Floriana Secondi dopo il successo abbia deciso di ricorrere all’aiuto del chirurgo o meno per migliorare alcuni tratti del suo corpo, ma sarà vero? Scopriamo insieme c’è cambiata durante il corso di questi anni la concorrente di Ilary Blasi.

Floriana Secondi rifatta? Com’è cambiata durante il corso di questi anni

Prima di procedere con il topic principale di questo articolo, è bene fare alcune precisazioni riguardo questa tematica. Questo articolo nasce con l’unico scopo di rispondere alle curiosità degli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzare il loro giudizio in merito ai personaggi trattati. Inoltre, aspetto ancora più importante, non si vuole esprimere alcun giudizio morale in merito alle scelte personali degli artisti in questione. Ognuno è libero di fare quello che vuole con il proprio corpo senza andare incontro a commenti sterili che non interessano a nessuno.

Chiarito questo importante aspetto, vediamo se Floriana Secondi ha deciso realmente di modificare qualche aspetto del suo corpo durante il corso di questi anni o se il dubbio dei nostri lettori è completamente infondato.

Facendo un rapido confronto, è possibile vedere che Floriana Secondi non si è rifatta dopo la sua vittoria al Grande Fratello in quanto è rimasta sempre la stessa, ma ha semplicemente cambiato look. Certo, il suo corpo all’Isola dei Famosi, dove a breve la raggiungerà Guendalina Tavassi che ha ammesso di aver fatto qualche ritocchino, appare molto diverso rispetto ai suoi esordi ma perché come rivelato da lei stessa durante il suo debutto in Honduras ha scelto di allenarsi in vista del programma per arrivare più che preparata alle prove.

Floriana Secondi all’Isola dei Famosi è dunque una bellezza tutta al naturale.