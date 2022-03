Errori di stile over 40: ecco come evitarli nei look da ufficio!

Gli errori di stile più comuni delle over 40 sono quelli che vengono commessi più spesso! Creare look perfetti da ufficio non è un gioco da ragazzi, per questo motivo ci siamo noi di CheDonna, ad aiutarvi in ogni situazione stilistica!

Passiamo la maggior parte delle mostre giornate sul luogo di lavoro, e per questo motivo molto spesso il nostro modo di vestire è proprio subordinato agli impegni lavorativi. Dietro una scrivania, in classe con gli studenti o in piedi tutto il giorno, il nostro stile di abbigliamento cambia in base alle nostre necessità quotidiane. Però alle volte rischiamo di lasciarci alle spalle il fashion e le tendenze per lasciare spazio alla comodità. E perché, allora, non creare outfit da lavoro, che siano comodi ma anche di tendenza, e che siano perfetti per le nostre fisicità over 40?

Ad ogni età corrisponde un determinato stile di abbigliamento. Anche se la moda negli ultimi anni è sempre più libera ed inclusiva, esistono ancora alcune regole che se non seguite alla lettera possono farci scivolare nell’errore di stile!

Un esempio? L’errore di stile nei look da ufficio over 40! Arriva per tutte un’età in cui dobbiamo accantonare alcuni capi di abbigliamento, per fare spazio invece ad alcune novità! E se non prestiamo attenzione a queste regole di stile, lo scivolone è dietro l’angolo!

Entriamo allora nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo quali sono gli errori di stile da evitare nei look da ufficio over 40!

Gli errori di stile over 40 più comuni in ufficio? Outfit troppo aderenti, pantaloni a vita bassa e look di ecopelle! Da abolire assolutamente!

Prima di iniziare bisogna fare una precisazione: non esistono delle vere e proprie regole univoche che ci obbligano a vestirci in un modo piuttosto che un altro, ma esiste il buon gusto, che ci fa capire quando un determinato stile di abbigliamento non è adatto ad una determinata circostanza!

Vediamo nel dettaglio quali sono gli abbinamenti e i capi da evitare assolutamente per creare dei look perfetti over 40 da ufficio:

look troppo aderenti : nel luogo di lavoro, qualunque esso sia, non è mai chic indossare look che siano esageratamente aderenti. Provate sempre a spezzare: maglia aderente con pantalone morbido, oppure camicia e pantalone classico aderente con giacca blazer morbida a chiudere il look.

: nel luogo di lavoro, qualunque esso sia, non è mai chic indossare look che siano esageratamente aderenti. Provate sempre a spezzare: maglia aderente con pantalone morbido, oppure camicia e pantalone classico aderente con giacca blazer morbida a chiudere il look. pantaloni a vita bassa: anche se la moda anni 2000 sta ritornando alla ribalta, il nostro luogo di lavoro non è il posto adatto per i pantaloni a vita bassa. Non valorizzano la nostra silhouette e sono poco eleganti, soprattutto se indossati con maglioncino corto.

anche se la moda anni 2000 sta ritornando alla ribalta, il nostro luogo di lavoro non è il posto adatto per i pantaloni a vita bassa. Non valorizzano la nostra silhouette e sono poco eleganti, soprattutto se indossati con maglioncino corto. ecopelle su ecopelle: va bene lo stile rock’n’roll, ma fuori dall’ufficio. Se volete però caratterizzare il vostro stile evitate di indossare più capi in ecopelle. La giacca di pelle ca bene, su un look classy chic composto da maglioncino over size e pantalone largo con scarpa flat. Al contrario, potete utilizzare il pantalone taglio classico in tessuto ecopelle abbinandolo però con una camicia in cotone over e chiudendo il tutto con una ballerina a punta flat. Chic e trendy. A proposito di look chic, Kate Middleton in Belize porta con se il suo stile chic!

E anche per oggi termina qui la guida di stile targata CheDonna che ha visto come protagonista gli errori di stile da non compiere mai in ufficio per le over 40!

Vi è piaciuta? Allora ci vediamo alla prossima guida di stile! Con tante sorprese e novità in fatto di fashion, e non solo!