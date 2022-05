Crocchette di pesce con verdura, così semplici e così geniali

Bastano pochi ingredienti per preparare un secondo piatto che mette d’accordo tutta la famiglia le crocchette di pesce con verdura



Facili e veloci da preparare, le crocchette di pesce con verdura sono un secondo piatto, un antipasto, un finger food che va bene per tutti.

Anche per i bambini che con il pesce non vanno molto d’accordo e con gli spinaci pure meno. Costano poco, rendono molto, davvero non possiamo chiedere di più.

Crocchette di pesce con verdura, al forno o in padella

La cottura in forno ci aiuterà ad avere delle crocchette ( proviamo quelle di pollo) più leggere. In alternativa c’è la classica padella con olio di semi bollente

Ingredienti:

800 g di filetti di merluzzo o nasello

3 patate medie

150 g di spinaci freschi

1 cipolla bianca

1 spicchio di aglio

2 uova medie

50 g di pangrattato

1 limone

1 cucchiaino di peperoncino in polvere

maggiorana q.b.

4-5 cucchiai di olio extravergine di oliva

sale fino

Preparazione:

Prendiamo i filetti di pesce e mettiamoli a cuocere a vapore in una pentola con poca acqua aromatizzata con un po’ di scorza di limone e qualche foglia di maggiorana. Dopo 10 minuti circa possiamo spegnere e spezzettare il merluzzo o nasello anche direttamente con le mani in una ciotola.

In un’altra pentola piena di acqua bollente salata mettiamo a cuocere le patate lavate, sbucciate e tagliate già a fettine. Anche in questo caso massimo 10 minuti e poi le scoliamo. Schiacciamole con una forchetta in una ciotola e teniamo da parte.

Laviamo e puliamo gli spinaci (il peso negli ingredienti è relativo alla verdura già mondata), poi mettiamo sul fuoco una padella con 2 cucchiai di olio e lasciamo appassire la cipolla pulita e tritata finemente per 5 minuti. A quel punto uniamo gli spinaci, saliamoli e lasciamo cuocere per 7-8 minuti con un mestolino di acqua. Ma quando li spegniamo dovranno essere asciutti. Lasciamoli intiepidire da parte.

Ora passiamo alla base delle nostre crocchette di pesce con verdura, Schiacciamo lo spicchio di aglio aggiungendolo alle due uova e mescoliamo con un cucchiaio. Poi versiamo tutto nella ciotola con il pesce e aggiungiamo la purea grezza di patate, gli spinaci tritati al coltello, un pizzico di peperoncino ed eventualmente ancora sale.

Amalgamiamo bene tutto direttamente con le mani e quando il composto e ben formato, dopo esserci bagnati le punte delle dita passiamo a formare le crocchette. Possono essere rotonde, ovali, delle dimensioni che più ci piacciono.

Quando sono tutte pronte, passiamole nel pangrattato facendolo aderire bene, poi appoggiamole su un vassoio e lasciamole in frigorifero 20 minuti a compattare. Passato il tempo dell’attesa, appoggiamo le crocchette su una teglia ricoperta di carta da forno. Un filo di olio in superficie e via in forno preriscaldato a 180° per circa 25 minuti.

Dobbiamo ricordarci di girarle a metà cottura usando delle pinze da cucina per non romperle. Quando saranno dorate su entrambi i lati togliamole dalla teglia e serviamole calde ma anche tiepide.