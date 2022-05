Gourmet e buonissimo, questo risotto mari e monti scatena l’applauso

Quando è stagione di ortaggi e verdure fresche, cerchiamo di sfruttarle al massimo e con un risotto con asparagi e gamberi non sbaglieremo

Sicuramente è un piatto gourmet, ma altrettanto sicuramente è un piatto buono e per questo ci piace di più Quando scatta la stagione degli asparagi freschi, possiamo scatenarci con gli abbinamenti ma con il riso non sbagliamo noi.

E questo risotto con asparagi e gamberi è un primo che tutti ricorderanno a lungo. Una ricetta ottima per pranzo e per cena, molto meno complicata di quello che possiamo pensare.

Risotto con asparagi e gamberi, tutti i passaggi utili

Se non troviamo i gamberi, oppure se vogliamo usare un altro crostaceo, per questo delizioso riso vanno benissimo anche le mazzancolle, sempre meglio se fresche.

Ingredienti:

400 g di riso Carnaroli o Vialone nano

350 g di asparagi puliti

350 g di gamberi

1 l di brodo vegetale

1 bicchiere di vino bianco secco

5 cucchiai di olio extravergine

1 cipolla bianca piccola

1 spicchio di aglio

30 g di burro

5 cucchiai di parmigiano grattugiato

sale q.b.

pepe nero q.b.

Preparazione:

Il primo passo è preparare il brodo vegetale, o con in granulare (possibilmente preparato da noi) oppure con carota, cipolla, costa di sedano e ganbi di prezzemolo. Quando è pronto, filtriamolo e teniamolo in caldo.

Puliamo gli asparagi raschiando con un coltellino affilato o un pelaverdure la parte dura dei gambi. Il peso in ricetta è riferito agli asparagi puliti, quindi pesiamoli. Poi separiamo le punte dai gambi, legando queste ultime con dello spago da cucina.

Immergiamo i gambi in una pentola capiente riempita con acqua fredda e poi appoggiamo le punte in un cestello per cuocerle a vapore nella stessa pentola in modo da risparmiare. Quindi mettiamo

la pentola sul fuoco, copriamo e lasciamo cuocere per circa 15 minuti.

In realtà per le punte basterà la metà del tempo. Per questo solleviamo il coperchio e contrpolliamo: se sono morbide affondando i rebbi della forchetta possiamo toglierle. Quando anche i gmbi sono cotti, sleghiamoli e dividiamoli in due.

Metà dei gambi li frulleremo con un mixer ad immersione per creare una crema, aggiungendo un mestolo d’acqua di cottura e un pizzico di sale. L’altra metà li affetteremo in pezzi lunghi meno di 1 centimetro. Quando la crema di asparagi è pronta, mettiamola da parte insieme alle punte e ai gambi affettati.

Adesso passiamo al risotto vero e proprio. Teniamo in caldo in brodo vegetale e mettiamo anche a scaldare la crema di asparagi in un pentolino. Poi tritiamo finemente la cipolla e facciamola soffriggere in un tegame con 4 cucchiai di olio.

Quando comincia a prendere colore aggiungiamo il riso e facciamolo tostare, girando con un cucchiaio di legno. Dopo 2 minuti sfumiamo con il vino bianco e lasciamo evaporare a fiamma alta, continuando a girare.

Non appena il vino è sfumato aggiungiamo la crema di asparagi, abbassiamo la fiamma e aggiungiamo subito 2 mestoli di brodo. Solo quando saranno assorbiti,andiamo avabnti con il rfesto del brodo, ma 1 mestolo alla volta.

Mentre aspettiamo, prendiamo una padella larga e mettiamo a cuocere i gamberi insieme allo spicchio di aglio e ad 1 cucchiaio di olio. Lasciamo andare con il coperchio per 6-7 minuti al massimo, a fiamma medio-bassa. Quando sono pronti sgusciamoli filtrando la salsina rimasta in padella, che aggiungeremo alla crema di asparagi.

A metà cottura del riso aggiungiamo anche le fettine dei gambi e quando manca 1 minuto alla fine (calcolate 16-18 minuti in tutto) uniamo le punte di asparagi. Spegniamo e mantechiamo con il burro tagliato a pezzetti e il parmigiano, lontano dal fuoco.

Infine serviamo il riso nei piatti aggiungendo 2-3 gamberi per piatto e insaporiamo con una macinata di pepe fresco.