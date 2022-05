Hai una cicatrice sul viso? Ecco il trucco per farla sparire completamente

Vuoi sbarazzarti con il trucco della tua cicatrice sul viso? Segui i nostri consigli per ottenere un risultato da pro.

Può capitare di avere una grande cicatrice sul viso a causa di una lesione o di una condizione medica. Le cicatrici facciali sono tipicamente di colore rosso o rosa.

L’area può anche avere un aspetto lucido. Ma nulla è perduto. Infatti, grazie al trucco, sarai in grado di sbarazzartene, almeno momentaneamente.

Ecco il trucco per eliminare dal viso la tua cicatrice

Il make up è in grado di fare miracoli. Infatti, se quest’ultimo viene applicato correttamente, può rivelarsi un modo efficace per coprire le cicatrici del viso. Devi sapere che la maggior parte delle cicatrici svanisce da sei a diciotto mesi dopo la lesione. Coprendo le cicatrici in questo periodo, se ne ridurrà l’aspetto durante il processo di guarigione.

A questo punto vediamo insieme come procedere. Prima di tutto, scegli un correttore di colore verde per eliminare il rossore della cicatrice. Puoi trovarlo in molti negozi di cosmetica o addirittura nelle farmacie. Applica quindi un leggero strato di correttore sulla cicatrice del viso utilizzando una spugnetta per il trucco. In questo modo si evita il trasferimento di batteri dalle dita alla pelle.

Applica poi un correttore normale sulla cicatrice facciale e versalo su una spugnetta da trucco pulita. Sfuma leggermente il correttore sopra e intorno all’area cicatrizzata. Evita di usare una quantità eccessiva di correttore, che potrebbe creare un aspetto incrostato. Applica il fondotinta sul viso con una spugnetta da trucco. Sfuma il prodotto su tutto il viso per evitare di creare linee di trucco innaturali. Concentrati poi sulla mascella e sfuma nuovamente il make up.

Fatto ciò, sei pronta per aggiungere della cipria opaca, così da fissare il trucco. Utilizza un pennello grande e sfuma la polvere sulla pelle con un movimento circolare. Spennellando la cipria sulla cicatrice del viso, l’aspetto di quest’ultima risulterà meno evidente. Fatto ciò, controlla l’applicazione del trucco allo specchio e procedi a correggere se necessario.

Se l’aspetto della cicatrice non è migliorato entro 18 mesi, consulta un dermatologo. Potrà consigliarti trattamenti come la laserterapia, la dermoabrasione o una procedura di punch graft, per ridurre l’aspetto della cicatrice facciale. In ogni caso, ti consigliamo di proteggere la cicatrice dall’esposizione solare. Applica una protezione solare con un SPF pari o superiore a 30. Alcuni trucchi hanno una protezione solare incorporata o possono essere acquistati separatamente e applicati prima del trucco.