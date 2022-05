Maria De Filippi ha assistito insieme al pubblico di Uomini e Donne a confessioni intime che l’hanno a dir poco imbarazzata. Ecco cosa è successo.

Hanno sollevato un vero e proprio polverone alcune confessioni intime del cavaliere Gianluca, alle quali la storica conduttrice Maria De Filippi ha risposto con gran sbalordimento. Non è la prima volta, dopo tutto, che l’audace cavaliere del trono Over si lascia andare a atteggiamenti decisamente poco “cavallereschi”. Nella scorsa puntata aveva addirittura cercato di sedurre Gloria, molto più giovane di lui. Ma cosa ha detto stavolta Gianluca di così sconvolgente da fare sbottare perfino la sempre calma e posata Maria?

Uomini e Donne è sempre stata una trasmissione ricca di colpi di scena e situazioni a dir poco imbarazzanti. Stavolta a finire nell’occhio del ciclone è stato il cavaliere Gianluca, autore di alcune battute decisamente intime che hanno suscitato sgomento sia tra il pubblico a casa che in studio. Persino la mitica conduttrice Maria de Filippi (che recentemente vissuto un grande dolore) non ha potuto tacere in seguito a queste confessioni molto piccanti. Ecco cosa ha confessato il cavaliere del trono Over.

Le confessioni intime a Uomini e Donne che hanno messo tutti in imbarazzo

A quanto pare a suscitare questo gran clamore sono state le confessioni piccanti di Gianluca sulle sue abitudini sessuali alla ex fiamma Sara Zilli, che le ha prontamente rivelate alla De Filippi.

Secondo la Zilli, Gianluca avrebbe subito messo in chiaro le sue necessità a letto già durante il loro primo appuntamento. Un comportamento davvero poco apprezzato da Sara e che che ha fatto sollevare più di un sopracciglio in studio. Anche la de Filippi è apparsa decisamente sospettosa riguardo al comportamento poco galante di Gianluca. Secondo lei, infatti, è piuttosto “curioso” che un uomo parli della sua vita sessuale a una donna durante il primo appuntamento. “Tutta la sera avete parlato di qualità e quantità necessaria perché lui stia bene”, ha detto Maria (che alcuni pensano si sia sottoposta a qualche intervento estetico nel corso degli anni).

La celebre conduttrice non ha nascosto, inoltre, il suo stupore dopo che Sara ha dichiarato che Gianluca necessita di fare l’amore almeno tre volte al giorno. Un numero notevole però non confermato dal diretto interessato Gianluca, che è sembrato molto a disagio. Soprattutto quando è nato il sospetto che avesse altri flirt ad di fuori del programma, dato che con nessuna delle dame è ancora entrato in intimità.

A metterlo ancora più nei guai è stato il collega Biagio di Maro, i cui zii vivono molto vicino all’abitazione di Gianluca. “So chi è, cosa fa e come si muove. Questo vizio ce l’ha con tutte le donne. Non mi fare dire nomi e cognomi”, ha detto Biagio. “Non sei un uomo che rispetta le donne. Ti piacciono le donne giovani e anche le ragazze, lo posso confermare. So quello che dico. Se ti alzi e te ne vai, fai più bella figura, prima che escano fuori altre cose”. Insomma, una situazione a dir poco infuocata. Come ne uscirà Gianluca? Staremo a vedere.