Maria De Filippi rifatta? Tutti i ritocchini secondo Striscia la Notizia

By

Maria De Filippi rifatta? Tutti i ritocchini che la conduttrice avrebbe fatto secondo Striscia la Notizia, foto.

Protagonista indiscussa della televisione italiana, Maria De Filippi, nel corso degli anni, è cambiata molto. I capelli sono rimasti sempre biondi, ma con il tempo, il taglio è decisamente cambiato diventando più moderno. Il fisico è sempre asciutto e snello mentre il viso presenta gli stessi lineamenti di quando debuttò per la prima volta sul piccolo schermo.

Secondo la rubrica “Fatti e rifatti” di Striscia la Notizia, tuttavia, pare che la conduttrice che con Uomini e Donne, Amici e C’è posta per te continua a vincere la gara degli ascolti, abbia ceduto al fascino della chirurgia estetica sottoponendosi a piccoli interventi, ma quali?

Maria De Filippi rifatta: ecco quali ritocchini avrebbe fatto

Quali piccoli interventi di chirurgia estetica avrebbe fatto Maria De Filippi? Secondo Striscia la Notizia che ha messo a confronto le foto di ieri con quelle di oggi, pare che Maria De Filippi sia ricorsa a delle punturine rivitalizzanti. Pare che qualcosina abbia fatto al viso anche se la conduttrice non ha mai confermato nulla. Inoltre, qualora fosse vero, non si tratta di un cambiamento radicale.

Qualcuno, tempo fa, ha ipotizzato un piccolo ritocco agli zigomi, ma a tal proposito dichiarò che si trattava solo di trucco aggiungendo: “Il fatto è che sono un po’ ingrassata”.

Maria De Filippi mantiene i lineamenti del proprio viso così come i segni del tempo che passa. Il suo star bene è il frutto non solo di una dieta sana ed equilibrata, ma soprattutto, di tanto allenamento. La conduttrice, infatti, sfoggia un fisico snello e asciutto che, negli anni, non è mai cambiato.

LEGGI ANCHE —> Patty Pravo rifatta? Il cambiamento della diva della musica italiana

Merito del tennis di cui la moglie di Maurizio Costanzo è una vera appassionata. “Non seguo una dieta particolare, sto solo attenta a non mangiare cose che mi facciano diventare un baule. Mi tengo in forma giocando a tennis: è una passione e penso di essere abbastanza brava”, aveva dichiarato in una vecchia intervista rilasciata al settimanale DiPiù.

LEGGI ANCHE —> Patty Pravo rifatta? Il cambiamento della diva della musica italiana

La De Filippi, dunque, è instancabile sia sul lavoro che nella vita privata cercando di mantenersi in perfetta forma.