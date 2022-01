Il look di Aida Yespica: capelli super voluminosi con Federico Fashion Style

By

Aida Yespica è bellissima con il nuovo hair look scelto con Federico Fashion Style. Il parrucchiere delle star le ha consigliato una meravigliosa piega morbida e voluminosa. Copia il suo stile!

Non c’è outfit davvero perfetto senza l’hair style giusto. L’inverno 2022 è ricco di spunti: torna protagonista il pixie cut in tutte le sue versioni, cortissimo, medio o lungo, con o senza ciuffo laterale. Parliamo di uno dei tagli di capelli più amato dalle star, da Jane Fonda a Charlize Theron passando per Halle Berry.

Tra i tagli di capelli intramontabili c’è anche il bob, caschetto elegante e sbarazzino che si adatta bene a qualsiasi carnagione (sia chiara che scura), forma del viso (rotonda o sfinata) e tipo di capelli.

Per le donne che non vogliono rinunciare ai capelli lunghi, l’ispirazione giusta arriva dalle celebrities. Una bella piega con riga centrale e punte morbide può rendere giustizia ai lineamenti. Invece la coda di cavallo alta, media o bassa, super tirata oppure leggermente spettinata, è una scelta vincente per l’hair look di tutti i giorni.

Sui social attrici, soubrette, modelle e influencer propongono nuovi hair trend. Il “guru” dell’hair style nostrano è Federico Fashion Style. Il parrucchiere dei vip dispensa sempre consigli preziosi per il look perfetto. Tra le sue clienti più affezionate c’è anche Aida Yespica!

Aida Yespica: look romantico by Federico Fashion Stile

“Il sole nei capelli”. Con queste parole Federico Fashion Style presenta su Instagram il nuovo hair look di Aida Yespica. La showgirl sfoggia una bellissima piega in perfetto stile romantico: capelli lunghi, morbidi e super voluminosi.

Ma qual è il segreto di questo look divino? Scopriamolo subito! La riposta arriva proprio da Federico Lauri. Il parrucchiere delle dive dice che, per il nuovo look di Aida Yespica, ha utilizzato le Tailored hair. Si tratta di meravigliose extension dall’effetto estremamente naturale.

Un prodotto innovativo, creato dall’hair stylist romano. Le Tailored hair sono extension su misura, composte da un un unico pezzo e si tagliano secondo le dimensioni desiderate. Sono fatte di capelli veri di primissima qualità e donano all’acconciatura volume e bellezza.

Il parrucchiere dei vip definisce le sue extension come tessiture invisibili nei capelli. Sono perfette per le donne che desiderano avere una chioma più corposa. Nel caso della Yespica, le Tailored hair sono servite a valorizzare ancora di più la lunghezza naturale della sua chioma.

Sul sito federicofashionstyle.it è disponibile anche un video tutorial che spiega come applicare bene queste extension. “Per le tue acconciature da bambola, ho selezionato il meglio – spiega Federico rivolgendosi alle clienti aggiungendo – stupende tessiture in capelli veri. Da vera diva”.

Il nuovo look della Yespica è dir poco incantevole, super naturale e romantico. I capelli lunghi hanno sempre un certo fascino, inutile negarlo! Sono simbolo per eccellenza di femminilità, attrazione e sensualità.

Il 2022 regala nuovi spunti anche per tinte e trattamenti schiarenti. In pole position c’è il balayage, parola francese che significa “spazzare”. Questa tecnica di colorazione permette di avere un look naturale con il “sole nei capelli” secondo Federico Fashion Style.

Con il balayage si possono ottenere delle schiariture molto simili a quelle che crea il sole sui capelli d’estate. A ben guardare le meravigliose sfumature sulla chioma di Aida Yespica, probabilmente ha scelto proprio questo trattamento.

“Il salone delle meraviglie”: così Federico Fashion Style definisce il suo negozio alla Rinascente di Roma in via Tritone. Ma l’hair stylist ha anche altri tre saloni, rispettivamente nelle città di Anzio, Napoli e Milano.

Tra le clienti più affezionate, oltre ad Aida Yespica, ci sono: Alba Parietti, Tina Cipollari, Anastazia Kuzmina e Nina Moric. Nel salone delle meraviglie, ogni desiderio diventa realtà! Le meravigliose trasformazioni sono sempre documentate, con scatti del “prima e dopo” postati sul profilo Instagram del parrucchiere.

Se vuoi cambiare look partendo dai capelli, allora copia lo stile di Aida Yespica. I capelli lunghi non passano mai di moda e gli ultimi trend per l’inverno 2022 lo confermano.