Ti senti sempre più depressa? Potrebbe essere colpa della pandemia

La depressione da pandemia è sempre più riconosciuta dai professionisti del settore e può colpire chiunque. Scopri quali sono i sintomi e come agire per superarla.

Quando la pandemia ha avuto inizio, tra le tante voci riguardanti i possibili problemi di salute, le norme di sicurezza da seguire e tutto ciò che riguardava le funzioni pratiche, non erano mancate quelle relative ai problemi dati dall’isolamento, dal periodo di incertezze e da tutto ciò che in modi diversi avrebbe potuto gravare sulla psiche.

Un problema che nel corso dei mesi è andato verificandosi sempre di più, presentandosi in forme diverse sia negli adulti che nei più piccoli e diventando un vero e proprio problema da affrontare. Ad oggi, quindi, quando capita di sentirsi depressi senza un motivo, non si dovrebbe mai escludere questa possibilità. La depressione da pandemia è infatti una realtà che bisogna riconoscere e accettare in modo da poterla sconfiggere. Ed oggi scopriremo come fare.

Depressione da pandemia: sintomi e possibili rimedi

Diversi studi condotti in questi ultimi due anni hanno dimostrato che molta più gente di quanta si pensi sta male a causa della pandemia. Un malessere che non è fisico quanto legato alla psiche e che si traduce in depressione, ansia generalizzata e attacchi di panico.

Tutti problemi che spesso non vengono considerati nel modo giusto e che sono causati per lo più dal clima di incertezza in cui ci si è trovati a vivere all’improvviso e che negli ultimi tempi è stato aggravato dal clima di insofferenza che alberga tra la gente troppo divisa per modi di pensare diversi.

Anche aver sempre a che fare con notizie relative al virus, alle possibili restrizioni e alle tante regole che cambiano di continuo e che non sono mai chiare abbastanza ha finito con il generare un clima di incertezza che ha causato problemi importante non solo nei più giovani ma anche negli adulti.

Ma come fare a capire se si soffre di depressione da pandemia? Di certo, i sintomi sono per lo più riconducibili a quelli della depressione o degli stati d’ansia. Tra i più comuni ci sono quindi:

Scarsa memoria a breve termine

Paura del domani

Apatia

Scarsa voglia di reagire

Attacchi d’ansia improvvisi

Inappetenza

Fame nervosa

Se si ha anche uno solo di questi sintomi e ci si sente sempre scarichi o giù di morale, le possibilità che si soffra di depressione da pandemia sono tante. Sopratutto se l’argomento e tutto ciò che è legato al Covid fa sentire in uno stato d’ansia, di paura o di sconforto.

Per rimediare ovviamente, il consiglio è sempre quello di rivolgersi ad uno psicoterapeuta. Questi sarà infatti in grado di fornire una diagnosi più dettagliata. E anche qualora il problema non fosse legato alla pandemia, potrebbe scorgerne i motivi principali ed aiutare a trovare il giusto rimedio.

Ciò che conta è sicuramente sforzarsi di reagire, non isolarsi (cosa che per molti di questi tempi è difficile) e cercare il supporto anche online di amici, parenti e specialisti qualora se ne sentisse il bisogno. Non a caso negli ultimi due anni, la necessità di un aiuto psicologico è stata tale che gli stessi esperti hanno lanciato l’allarme avendo così tanti casi da non saper più quasi gestirsi.

Un problema che è quindi molto più comune di quanto si pensi e che pertanto andrebbe affrontato nel modo più rapido ed incisivo possibile. Quanto ai modi, a seguire ci sono alcuni dei consigli che molti psicoterapeuti hanno lasciato sui social o sui propri siti. Tra i tanti, quelli più semplici da mettere in pratica sono:

Tenere un diario dove annotare cosa si prova e si pensa quando ci si sente ansiosi o depressi

Non chiudersi in se stessi e circondarsi di persone che fanno sentire bene

Avere sempre un confronto con persone empatiche ed in grado di colloquiare in modo concreto e costruttivo

Confidare le proprie paure ad un amico

Parlare delle proprie ansie con uno psicoterapeuta (anche online)

Uscire, per quanto possibile

Ascoltare meno i telegiornali

Leggere libri positivi e che facciano star bene

Esprimere paure in campo medico al proprio dottore

Non vergognarsi di ciò che si prova e parlarne sempre con qualcuno

Detto ciò, oggi ci sono diversi terapeuti che svolgono il loro servizio anche online e che lo fanno a costi contenuti. Sicuramente un buon modo per iniziare a capire cosa si prova e trovare una linea d’azione per superare questa depressione da pandemia, imparando a mettere in atto le giuste strategie per vivere meglio e per non farsi cogliere costantemente dall’ansia.

La salute mentale, dopotutto, è di vitale importanza al fine di poter condurre una vita che sia sana, felice ed appagante. Motivo per cui è sempre un buon momento per iniziare a prendersene cura.