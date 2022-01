GF Vip, il tranello è dietro l’angolo: tutti i vipponi sono stati ingannati

Il GF Vip ha tenuto un vero e proprio tranello a tutti i vipponi. I concorrenti ignorano di essere stati ingannati durante il corso della diretta di venerdì scorso con Alfonso Signorini su canale 5.

Il GF Vip è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con appuntamento nuovo di zecca. Questa sera Alfonso Signorini, oltre ad affrontare le dinamiche che sono nate in queste ore nella casa più spiata d’Italia, dovrà comunicare ai vipponi il verdetto del televoto.

I concorrenti, infatti, hanno votato senza alcuna limitazione credendo che colui, o colei, che verrà salvato dal pubblico condannerà i perderti. In realtà le costa non stanno così, in quanto il vincitore al televoto sarà decreto come il primo finalista di quest’edizione. I vipponi, dunque, sono stati ingannati riguardo le nomination e durante la diretta scopriranno che in realtà non hanno condannato uno di loro ma gli hanno offerto sul piatto d’argento la possibilità di poter vincere il programma.

Sondaggio televoto GF Vip: chi è il vippone che andrà in finale?

Ma chi tra i concorrenti nominati avrà la meglio? Noi non riusciamo ad aspettare la diretta del Grande Fratello Vip di questa sera, così abbiamo lanciato un sondaggio sui nostri canali social facendo decretare ai nostri lettori il loro primo finalista. I risultati non si sono fatti attendere, ma prima di rivelarvi chi si merita la finale secondo questo sondaggio è opportuno fare alcune dovute ed importanti precisazioni.

La prima è che questo sondaggio non ha alcuna valenza ai fini del programma, in quanto l’unico televoto che conta è quello ufficiale lanciato da Alfonso Signorini durante la diretta di venerdì scorso. La seconda è che questa votazione è stata ideata con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzarne il parere. Inoltre, le varie posizioni sono state stilate attraverso una media dei voti ricevuta, sia in positivo che negativo, e in fono a questo articolo trovare tutte le relative percentuali.

All’ultimo posto, e di conseguenza che non merita la finale secondo i nostri lettori, c’è la nuova arrivata Delia Duran. Molto probabilmente il triangolo amoroso con Alex Belli e Soleil Sorge non ha fatto impazzire gli utenti della rete e per questo motivo hanno scelto di posizionarla all’ultimo posto. Al secondo troviamo proprio l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne con una piccolissima percentuale in più. Probabilmente per lo stesso motivo della sua compagna di viaggio.

A meritare la finale secondo i nostri lettori, invece, è Giucas Casella che raggiunge il maggior numero di preferenze.

