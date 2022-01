Soffri di dolore alle braccia? Le cause sono più comuni di quanto credi!

Il dolore alle braccia può avere cause che vanno dalle più comuni a quelle che meriterebbero una certa apprensione. Scopriamo insieme le più importanti.

Prima o poi capita a tutti di soffrire di male alle braccia. Un problema che può risultare difficile da gestire ma che in genere si risolve in poco tempo.

Quando ciò non accade e il problema tende a presentarsi più volte durante il giorno, può essere importante comprendere le cause. Solo così, infatti, sarà possibile trovare anche dei rimedi per alleviare il dolore e tornare a muoversi senza problemi.

Dolore alle braccia: le cause da conoscere

Il dolore alle braccia può essere indicativo di diverse problematiche. Quando si tratta di un motivo fisiologico, può insorgere dopo un’intensa attività fisica o quando si urta da qualche parte o si compiono sforzi particolari proprio con le braccia.

In mancanza di motivi fisici, questo tipo di malessere può dipendere da cause più importanti che andrebbero prese sempre in considerazione.

Tra le più comuni ci sono:

Infarto in atto

Artrite

Periartrite

Ernia al disco cervicale

Fibromialgia

È opportuno, quindi, contattare il medico con una certa urgenza quando il dolore alle braccia si associa a stato confusionale, emicrania o altri sintomi che possono indicare problemi più grandi.

Al di là delle emergenze, è sempre bene sottoporsi a degli esami al fine di comprendere la causa e trovare la giusta cura. In caso di ernia può infatti essere necessario sottoporsi ad un intervento mentre per altre patologie come ad esempio la periartrite o la fibromialgia può essere utile capire di cosa si soffre al fine di mettere in atto delle strategie che aiutino a lenire il dolore alle braccia.

In generale, in mancanza di una vera e propria diagnosi può essere utile far uso di antinfiammatori o di cortisone. Per capire cosa è meglio assumere è però molto importante chiedere un parere al proprio medico curante che, in base a quanto già accertato, potrà stabilire come sia meglio intervenire o se potrebbe dare sollievo sottoporsi ad alcune sedute di fisioterapia.

Quest’ultima, specie se unita alla tecar-terapia è infatti in grado di donare sollievo e allentare la tensione o l’infiammazione a carico di muscoli e nervi. Cosa che potrà aiutare a sentirsi meglio più rapidamente di quanto si pensi.