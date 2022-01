GF Vip, accade tutto prima della diretta: la storia arriva al capolinea

Al GF Vip la storia d’amore potrebbe arrivare al capolinea. Il drastico risultato arriva poco prima della diretta con Alfonso Signorini su canale 5.

Al GF Vip le storie d’amore sono state un po’ le protagoniste di questa sesta edizione guidata da Alfonso Signorini su canale 5. Alcune si sono formate e proseguono a gonfie vele, come quella ad esempio che vede unire in un profondo legame Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, alcune sono durate meno del previsto come quella tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni, e altre stanno affrontando una profonda crisi, come Delia Duran e Alex Belli.

Un’altra ancora, però, rischia di interrompersi ancora prima del tempo. Il motivo? Federica Calemme ha iniziato da qualche tempo una conoscenza con Antinolfi. I due, dopo alti e bassi, sembrano non resistere alla passione ma il tutto potrebbe presto finire in quanto lei è tra i concorrenti a rischio eliminazione. Questa sera, infatti, Alfonso Signorini comunicherà il verdetto del pubblico del piccolo schermo e la coppia potrebbe dunque dirsi addio.

Televoto GF Vip: la storia d’amore rischia grosso

La nostra curiosità però è troppa e non riusciamo ad aspettare fino a questa sera per il verdetto. Così abbiamo lanciato un sondaggio sui nostri profili social in merito al televoto del Grande Fratello Vip. I risultati non si sono di certo fatti attendere, considerato l’enorme successo del programma, ma prima di rivelarvi le preferenze dei nostri lettori è bene fare alcune precisazioni a riguardo.

La prima è che questo sondaggio non ha alcuna valenza ai fini del programma, in quanto è stato redatto con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzarne il parere in merito ai personaggi in questione. Le varie posizioni, inoltre, sono state stilate mediate una media di voti ricevuti, sia positivi che negativi, ed in fondo a questo articolo trovate tutte le relative percentuali. Chiarito ciò, vediamo insieme chi potrebbe abbandonare la casa più spiata d’Italia durante il corso della diretta di questa su canale 5.

All’ultimo posto, è di conseguenza l’eliminato di questa sera secondo i nostri lettori, è Federica Calemme. La concorrente sembrerebbe non aver fatto breccia nel cuore del pubblico e per questo motivo potrebbe dire addio al suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia e alla sua storia, o amicizia speciale, con l’imprenditore partenopeo Gianmaria Antinolfi.

Chi invece è salvo, ma di poco, è la coppia formata da Valeria Marini e Giacomo Urtis. I due però hanno lanciato un appello alla produzione, chiedendo loro di poter continuare con la loro avventura come due concorrenti singoli perché si sentirebbero penalizzati dalle scelte prese l’uno sull’altro.

Al secondo posto, invece, troviamo Jessica Selassiè che sembrerebbe aver fatto breccia nel cuore dei telespettatori. Così come Davide Silvestri che è riuscito ad ottenere il maggior numero di preferenze tra tutti i concorrenti in nomination.

