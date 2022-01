Poco tempo per la pedicure? Puoi avere piedi da favola in 5 minuti!

Una pedicure veloce può davvero salvare la serata quando abbiamo piedi ruvidi e poco tempo: ecco una tecnica efficace e a costo zero!

La pedicure dovrebbe essere un momento dedicato al relax e al benessere, ma non sempre abbiamo a disposizione tutto il tempo necessario a “fare le cose come si deve”.

In certi casi – come per esempio a un appuntamento galante che potrebbe trasformarsi in una serata “interessante” – avere piedi morbidi potrebbe essere fondamentale.

Le tecniche tradizionali di esfoliazione dei piedi prevedono cosmetici da scrub (naturali o di produzione industriale), lunghe immersioni in acqua calda, l’utilizzo di lime e pietre pomici per eliminare le parti più dure e la pelle morta.

Naturalmente tutte queste tecniche richiedono un po’ di tempo, soprattutto se si utilizzano strumenti e prodotti di origine naturale e quindi molto delicati.

Per velocizzare i tempi ottenendo ottimi risultati di tanto in tanto si potrà ricorrere a questa tecnica di emergenza che non è affatto delicata (e quindi non si potrà ripetere troppo spesso nell’arco di un mese) ma che vale la pena conoscere!

Pedicure veloce a costo zero (con lo shampoo)

Chiunque abbia un minimo di dimestichezza con i prodotti detergenti sa perfettamente che nella maggior parte dei casi si sconsiglia di utilizzare un prodotto per un fine diverso da quello per cui è stato formulato.

Per esempio, si sconsiglia assolutamente di utilizzare lo shampoo come docciaschiuma o bagnoschiuma, dal momento che la sua azione detergente è troppo intensa. Questo significa che elimina troppo sebo dalla pelle facendola apparire secca e polverosa.

Per quanto questo sia perfettamente vero, un particolare tipo di shampoo ci può essere estremamente utile per una pedicure velocissima da realizzare al volo sotto la doccia.

Lo shampoo antiforfora è formulato per rimuovere le cellule morte dal cuoio capelluto.

Sul cuoio capelluto è impossibile eseguire uno scrub vero e proprio come invece si può fare sul resto del corpo, quindi per “ripulirlo” è necessario affidarsi a uno scrub chimico.

Dal momento che la pelle della pianta del piede è estremamente spessa, sarà possibile utilizzare lo shampoo antiforfora per eseguire un peeling chimico veloce ed economico senza danneggiare la pelle.

Per farlo basterà munirsi di un flacone di shampoo antiforfora e di una pietra pomice sintetica, la stessa che utilizziamo normalmente per la pedicure.

La procedura è semplicissima: insaponare i piedi insistendo in particolare sulla pianta e sul retro del tallone, dando solo una leggera e rapida insaponata alla parte superiore.

A questo punto, utilizzando la pietra pomice bisognerà cominciare a sfregare la pianta dei piedi e il tallone mentre la schiuma dello shampoo sta ancora svolgendo la sua azione.

La pelle morta, secca, indurita e ingrigita, verrà via molto più facilmente e in tempi molto più brevi rispetto al solito.

Per uno scrub meccanico più delicato sulla parte superiore del piede è consigliabile utilizzare un guantino di crine sintetico, molto più morbido e delicato rispetto alla pomice, ma anche più adatto a essere utilizzato sulle curve e sugli incavi che caratterizzano la forma del piede e delle dita.

Dopo lo scrub eseguito con questa tecnica sarà strettamente necessario applicare una crema idratante non oleosa e assolutamente non oli naturali.

La crema idratante sarà necessaria a restituire alla pelle l’elasticità persa a causa della rimozione del film idrolipidico che la ricopriva, ma trattandosi dei piedi è necessario sceglierla accuratamente.

I piedi sudano e rimangono per molto tempo a contatto con il sudore, soprattutto se vengono infilati in un paio di collant di nylon e in un paio di décolleté o di stivaletti.

Quando indossiamo calzini di cotone, infatti, il cotone assorbe il sudore ed evita che la pelle si maceri. Quando non possiamo utilizzare calze e calzini di cotone è assolutamente fondamentale non ricoprire di oli e di grassi la pelle dei piedi, poiché a contatto con il sudore genereranno odori molto sgradevoli.

Per questo motivo è fondamentale scegliere una crema idratante leggera, applicarla in piccole quantità e soprattutto farla asciugare molto bene prima di infilare un paio di scarpe e tenerle per tutta la sera!