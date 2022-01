Come vivono le nipoti della Regina ora che Andrea di York ha perso tutto?

Le nipoti della Regina Elisabetta non stanno attraversando un bel momento: quanto guadagnano ora che il Principe Andrea ha perso tutto quello che aveva?

Beatrice ed Eugenia di York sono le figlie del Principe Andrea e della sua ex moglie Sarah Ferguson. Le due ragazze, nate poco dopo i cugini William e Harry, quest’anno hanno attraversato momenti orribili.

Undicesima e dodicesima nella linea di successione, la Principessa Beatrice (la bionda) e la Principessa Eugenia (la mora) sono altezze reali ma non sono working royals.

Questo significa che la loro vita non è dedicata interamente al servizio della Corona britannica, come avviene per esempio per il Principe William, diretto erede al trono.

Nonostante questo, Beatrice ed Eugenia hanno sempre sostenuto e rappresentato attività di beneficenza, non hanno mai dato scandalo e non si sono mai guadagnate le attenzioni morbose della stampa scandalistica.

Per il loro carattere allegro, solare ed ottimista, per la loro capacità di stare sempre al proprio posto facendo esattamente quello che era previsto dal loro ruolo, sono amatissime dalla Regina Elisabetta.

Purtroppo, a causa dello scandalo sessuale che ha travolto il Principe Andrea, le due ragazze hanno subito un contraccolpo emotivo ed economico non da poco.

Da dove arrivano i soldi delle nipoti della Regina?

Come ci si aspetta dal loro rango, Beatrice ed Eugenia conducono una vita piuttosto lussuosa, anche se di sicuro non sono famose per i capricci snob per cui sono celebri ad esempio il Principe Carlo e il Principe Andrea.

Piché non sono Working Royals non percepiscono il “sussidio reale” che viene pagato dal Regno Unito e non godono della protezione h24 a cui hanno diritto i reali. In pratica, Beatrice ed Eugenia hanno solo il titolo di Principessa e determinati privilegi formali, ma non hanno diritto a essere pagate o protette per rappresentare la Regina.

Nonostante questo, però, avere come parenti stretti i Reali d’Inghilterra significa essere ricche di famiglia.

Prima di morire la Regina Madre aveva creato un fondo fiduciario per ognuno dei suoi pronipoti. Al momento del divorzio tra Andrea e Sarah di York, la Regina Elisabetta ha creato un secondo fondo fiduciario destinato solo a Beatrice ed Eugenia. La preoccupazione di Elisabetta era che le due ragazze potessero trovarsi in difficoltà economica a causa della separazione dei loro genitori.

Oltre a questo, Beatrice ed Eugenia hanno ricevuto per molto tempo una rendita fissa dal padre Andrea. Non potendo andare contro la legge, per sostenere economicamente le sue figlie Andrea attingeva dal proprio conto in banca privato e non dai soldi pubblici.

Dal momento in cui la Regina ha tolto ad Andrea il diritto di comparire in pubblico e più recentemente il titolo di Altezza Reale e le sue onorificenze militari, Andrea di York si trova praticamente senza un soldo Da diversi mesi può contare solo sulle sue rendite private.

Addirittura, il Principe ha dovuto fare un’umiliante rinuncia pur di trovare il denaro necessario a pagare i suoi avvocati nel corso del processo.

Questo significa che ormai Beatrice ed Eguenia non possono contare più sui soldi di papà, quindi come si mantengono?

Ti sei persa le ultime notizie sulla Famiglia Reale? Qui trovi tutti gli articoli sui Royals di Chedonna.it!

Fortunatamente per loro, le due Principesse sono ragazze lavoratrici che si mantengono da sole.

Beatrice è laureata in Storia ma ha capito di avere un particolare fiuto per gli affari, quindi ha cambiato radicalmente percorso professionale e oggi è Vice Presidente, responsabile delle parnership (cioè degli accordi di collaborazione) e della strategia aziendale presso una società di software americana chiamata Afiniti. Per dirla tutta, la Principessa ha anche un profilo Linkedin pubblico come tutte le persone normali.

Dal canto suo, la sorella minore Eugenia si è laureata in Letteratura Inglese e Storia dell’Arte e per due anni ha lavorato per una società di aste on line a New York. Successivamente è tornata a Londra e oggi è direttrice associata presso la galleria d’arte Hauser & Wirth. A differenza di Beatrice, quindi, Eugenia sta utilizzando appieno il proprio titolo di studi.

Come se non bastasse, Beatrice ed Eugenia hanno sposato entrambe degli uomini molto benestanti. Beatrice ha sposato Eduardo Mapelli Mozzi, che ha fondato una società immobiliare di altissimo livello. Eugenia invece ha sposato Jack Brooksbank, brand manager per una prestigiosa etichetta di liquori in Inghilterra.

LEGGI ANCHE -> Le malattie delle nipoti della Regina Elisabetta che sono diventate i loro superpoteri

C’è poco da dire: Beatrice ed Eugenia sono un esempio di miracoloso equilibrio tra la difficile vita pubblica da reali e quella privata. Delle vere Principesse moderne.