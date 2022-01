Pasta frolla appiccicosa: ecco come sistemare l’errore senza sprechi

Se hai preparato la pasta frolla ma è diventata troppo appiccicosa, tanto da non riuscire a stenderla, ecco come recuperare all’errore.

La pasta frolla è uno degli impasti base della pasticceria perfetto per preparare biscotti o crostate. Uova, farina, burro e zucchero sono gli ingredienti utilizzati per fare la pasta frolla, che pur essendo una delle ricette più replicate a casa, nasconde sempre le sue insidie.

Anche se preparare la pasta frolla può sembrare facile non dimentichiamo che invece l’errore è sempre dietro l’angolo e anche quando pensiamo di aver compiuto tutti i passaggi nel migliore dei modi ci troviamo di fronte a qualche inconveniente.

Ad esempio può capitare che dopo aver preparato la pasta frolla quando si va a stenderla risulti appiccicosa. Un vero e proprio disastro che rischia di inficiare sulla nostra ricetta. Ad esempio se vogliamo realizzare una crostata o dei biscotti. Scopriamo allora come rimediare all’errore.

Come recuperare una pasta frolla appiccicosa

Alzi la mano chi non ha mai sbagliato a preparare la pasta frolla. Può succedere di seguire passo passo tutti gli step ma poi all’ultimo di avere una svista o commettere un passaggio sbagliato.

E allora la prima reazione è quella di voler gettare tutto nella pattumiera ma come sappiamo le vie in cucina possono essere infinite e i rimedi per recuperare una preparazione si possono sempre trovare.

Le nostre nonne ne sanno qualcosa. Quando sbagliavano qualcosa non esisteva che si buttasse tutto alle ortiche ma si trovavano strategie per rimediare e recuperare quanto più possibile un cibo.

E questo è il caso anche di quello che vi stiamo per svelare. Infatti, vogliamo rivelarvi come rimediare in modo semplicissimo ad una pasta frolla troppo appiccicosa. Come ben sappiamo la pasta frolla è formata da pochi e semplici ingredienti tra cui farina, uova, burro e zucchero.

Ed è proprio quando il burro inizia a sciogliersi che la pasta frolla assume una consistenza appiccicosa. Se iniziamo ad aggiungere troppa farina però non facciamo altro che peggiorare la situazione.

In questo caso l’unico vero rimedio è di raffreddare l’impasto. Avvolgendo la pasta frolla nella pellicola trasparente la dovremo mettere in frigorifero per una mezz’ora o un’ora a seconda di quanto è diventata appiccicosa.

Se notiamo che si sta sciogliendo basterà tenere la pasta frolla al fresco in modo da farla ricompattare. Un ottimo sistema è anche metterla in freezer dove si raffredderà ancora prima. Il burro con il freddo si rapprenderà e la nostra pasta frolla diventerà molto più lavorabile.

Non dimentichiamo inoltre che per lavorarla possiamo aiutarci con un po’ di farina. Questo non significa doverne aggiungere una quantità ulteriore all’impasto che rischierebbe poi in definitiva di rovinarlo, ma solo metterne un po’ sul piano di lavoro così da non far attaccare la pasta frolla al mattarello o al piano stesso.

Un metodo molto utile per lavorare la pasta frolla e stenderla con il mattarello è poi metterla tra due fogli di carta da forno in questo modo eviteremo di farla incollare sia al piano di lavoro che al mattarello.