Royal Family, l’annuncio spiazza l’Inghilterra: nessuno se l’aspettava

La Royal Family non sta attraversando un periodo facile ma ci sono anche delle buone notizie che arrivano da Buckingham Palace: l’annuncio del nome della Royal Baby di Beatrice.

La notizia di oggi era già attesa da qualche giorno ma, in realtà, ha completamente sbalordito tutti coloro che seguivano con curiosità la vicenda.

La Regina stessa, molto probabilmente, si aspettava che le cose si sarebbero evolute in maniera più “tradizionale”, mentre una delle sue nipoti preferite ha deciso di dare una svolta molto decisa alla sua vita e a quella della sua famiglia.

La protagonista di questa vicenda infatti è la Principessa Beatrice, che ha dato recentemente alla luce il suo primo figlio. In realtà si tratta di una bambina, nata il 18 Settembre e che sta benissimo, come annunciato dai vari comunicati ufficiali che sono stati diramati.

La tradizione della Royal Family impone però che tra la nascita e l’annuncio del nome del Royal Baby passino almeno dieci giorni.

Almeno su questo, Beatrice ha deciso di di attenersi alle regole, ma quando si è trattato del nome da scegliere assolutamente no!

Il nome del Royal Baby di Beatrice? Molto poco “reale”

La Principessa Beatrice, figlia del Principe Andrea e dell’ex moglie di quest’ultimo, Sarah Ferguson, è sposata con l’imprenditore italiano Edoardo Mapelli Mozzi.

I due, innamoratissimi, hanno dovuto rimandare il matrimonio non una ma due volte, in attesa che le condizioni di sicurezza imposte dalla crisi pandemica permettessero l’organizzazione di un ricevimento reale.

Purtroppo si è trattato comunque di una festa di dimensioni ridotte, alla quale hanno partecipato pochissimi invitati e che la Regina ha tentato in ogni modo di rendere speciale facendo alla sua Beatrice dei bellissimi doni.

L’abito da sposa di Beatrice era infatti appartenuto alla stessa Regina Elisabetta: con qualche piccola modifica era diventato l’abito dei sogni di qualsiasi giovane sposa. Anche la tiara prestata a Beatrice era uno dei gioielli più preziosi della Corona Britannica, segno dell’enorme affetto che Nonna Elisabetta prova nei confronti di sua nipote.

Se il matrimonio si è fatto aspettare, però, la primogenita della coppia è arrivata in perfetto orario, appena un anno e pochi mesi dopo il matrimonio dei suoi genitori.

Nei mesi della gravidanza di Beatrice gli scommettitori inglesi, abituati a fare scommesse su qualsiasi aspetto della vita dei reali britannici, avevano immaginato che il nome della nuova Royal Baby sarebbe stato un nome italiano.

Per molti Florence (nome inglese di Firenze, che per noi sarebbe Fiorenza) era uno dei nomi più quotati, soprattutto perché il nome della principessa Beatrice fa riferimento alla donna amata da Dante, poeta che ha reso famosa Firenze (Florence) in tutto il mondo.

Altri però si aspettavano un nome più tradizionale, addirittura un omaggio diretto alla sovrana, quindi che la bambina fosse battezzata Elisabeth. Si sarebbe trattato di un bel gesto, in opposizione a quello di Harry e Meghan che sembrano aver scelto il nome della propria secondogenita solo per intenerire il cuore dei sudditi britannici e mettere la Regina alle strette.

Il nome della Royal Baby appena nata, invece, ha spiazzato assolutamente tutti.

Alla bambina è stato dato il nome di Sienna, mentre l’omaggio alla Regina è stato “nascosto” nel secondo nome della piccola. La Famiglia Reale ha dato quindi il suo benvenuto ufficiale alla piccola Sienna Elisabeth Mapelli Mozzi.

Ma da dove arriva questo nome così inusuali? Per ora non ci sono fonti certe, ma la Principessa Beatrice e il suo sposo Edoardo sono stati “beccati” in Luna di Miele in Francia. Non si può non pensare, quindi, che il nome Sienna non sia stato ispirato proprio al fiume più importante e famoso di Francia, quella Senna che attraversa Parigi e che da sempre è uno dei luoghi più cari agli innamorati di tutto il mondo!

Un’alternativa, che invece confermerebbe il legame tra il nome il Royal Baby di Beatrice e l’Italia è il fatto che “Sienna” sia il nome inglese di Siena, città famosa per il Palio. Tra l’altro l’equitazione è una passione che Beatrice condivide con sua nonna e con molti altri membri della Famiglia Reale Britannica: perfetto, no?

Ovviamente non sono state ancora rese note fotografie della nuova Royal Baby, ma conosciamo già benissimo le impronte dei suoi piedini, che sono state registrate negli archivi e che sono state pubblicate dall’account ufficiale della Royal Family per annunciare il nome della prima Royal Baby di Beatrice.