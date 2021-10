Olio, burro o crema corpo: qual è il più adatto per il tuo tipo di pelle?

Il miglior idratante per la pelle in Autunno è quello che risponde con precisione alle esigenze del tuo corpo.

Oggi in commercio esistono moltissimi prodotti idratanti per la pelle con caratteristiche molto differenti, in grado quindi di rispondere benissimo ad alcune esigenze e in maniera molto meno efficace ad altre. Sceglierli in maniera oculata è il primo passo per una beauty routine davvero efficace!

Per mantenere la pelle in buona salute, quindi liscia, compatta e soprattutto idratata in profondità, è necessario fare in modo che essa contenga la giusta quantità d’acqua ma anche la giusta quantità di lipidi.

I lipidi, cioè i grassi, hanno infatti una funzione essenziale per mantenere la pelle in buona salute. Il motivo sta nel fatto che i lipidi creano un film protettivo sulla superficie della pelle che impedisce ai batteri e ai virus di entrare ma anche all’acqua contenuta negli strati più profondi dell’epidermide di uscire e disperdersi.

Contrariamente a quanto spesso si pensa, quindi, non bisogna eliminare del tutto il film lipidico che ricopre la pelle, anche se all’interno di essi che si accumula lo sporco che viene in contatto con il nostro corpo.

Per questo motivo è fondamentale utilizzare detergenti delicati, non troppo aggressivi e non troppo schiumosi: è principalmente la schiuma a rimuovere lo strato superficiale di grasso essenziale al benessere della pelle.

Oltre a una corretta detersione, però, la pelle ha bisogno anche di essere idratata nel modo giusto. Questo è particolarmente vero in autunno, cioè nel momento in cui le temperature cambiano e la pelle subisce un forte stress termico.

Come scegliere il miglior idratante per la tua pelle

Idratare significa restituire alla pelle l’acqua che ha perduto attraverso la sudorazione o che, peggio ancora, l’organismo non ha mai assunto perché tendiamo a bere troppo poco.

Spesso però si tende a far confusione tra prodotti idratanti e prodotti emollienti. Un prodotto idratante ha anche funzione emolliente, dal momento che ammorbidisce la pelle rendendola più setosa e più piacevole al tatto. Un prodotto emolliente, invece, rende solo la pelle morbida e setosa, ma non assicura idratazione.

La crema idratante, come dice il suo stesso nome, provvede a fornire una certa quantità di idratazione alla pelle ed esistono creme idratanti più o meno corpose. La consistenza della crema idratante è data principalmente dalla quantità di lipidi in esse contenuta. Una crema viso sarà molto leggera e priva di lipidi poiché, accumulandosi nei pori del viso, una crema molto grassa potrebbe generare punti neri e condilomi.

Al contrario, una crema idratante destinata ad altre zone del corpo come gambe e braccia potrebbe essere molto corposa e molto grassa, poiché contiene anche una certa quantità di grassi e di oli.

Esistono però prodotti per la skin care composti esclusivamente da oli e grassi. Si parla in questo caso di burro corpo e oli naturali. Il burro corpo non è altro che del grasso vegetale (sì, esattamente come la margarina, ma con un odore migliore) dalla consistenza solida o semisolida.

Si utilizza principalmente su pelli secche ma non disidratate, cioè su pelli che tendono a perdere rapidamente l’idratazione nonostante una corretta assunzione di liquidi e una corretta routine idratante.

Leggi Anche => Pelle Secca o Disidratata? Ecco quali sono le differenze e come distinguerle

Oli e burri formeranno una patina sigillante che impedirà all’idratazione di disperdersi, costringendo l’acqua a rimanere all’interno dell’epidermide.

Ne consegue che il miglior idratante per la pelle disidratata non è l’olio e nemmeno il burro.

La pelle disidratata ha bisogno di creme idratanti.

La pelle secca o che tende a seccare molto velocemente ha bisogno di un’azione combinata di creme idratanti e oli.

Per trattare correttamente la pelle secca bisognerà procedere a uno scrub delicato una volta la settimana, a lavaggi solo con prodotti delicati e all’applicazione di una crema idratante dopo ogni doccia. Dopo qualche ora, quando la crema idratante si sarà assorbita perfettamente, si dovrà procedere a stendere una piccola quantità di olio o burro corpo sulle zone in cui la pelle si secca più velocemente (braccia, gambe, gomiti, talloni). In questo modo l’idratazione si manterrà più a lungo, soprattutto in autunno e in inverno.

Che si abbia la pelle secca o la pelle semplicemente disidratata, è sempre necessario lavarsi con prodotti detergenti delicati, soprattutto se si fa la doccia di frequente.

Leggi Anche => Bagnoschiuma o docciaschiuma? Ecco cosa devi assolutamente utilizzare in inverno

Tutte queste raccomandazioni dovrebbero essere seguite con grande attenzione soprattutto dalle donne che durante l’autunno e l’inverno frequentano la piscina: il cloro, infatti, ha una potentissima azione disidratante sulla pelle.