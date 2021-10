Grande Fratello Vip, il pubblico spiazza e la elegge regina della casa

By

Chi è la regina del Grande Fratello Vip? Il pubblico del web non ha dubbi: la preferita della sesta edizione è soltanto Lei!

Il Grande Fratello Vip 6 è iniziato soltanto da qualche settimana, ma le dinamiche all’interno della casa più spiata d’Italia non si sono fatte di certo attendere.

Con il passare dei giorni, i vipponi di Alfonso Signorini si stanno man mano facendo conoscere dal pubblico del piccolo schermo e per questo motivo abbiamo chiesto agli utenti della rete che ci seguono sui nostri profili social chi è la loro preferita in base a quello che hanno avuto di poter vedere in onda.

Il risultato è sembrato quasi essere unanime, ma le preferenze dei telespettatori sembrano essere piuttosto chiare: la concorrente preferita del Grande Fratello Vip è soltanto lei.

LEGGI ANCHE –> Chi è l’opinionista più amata del Grande Fratello Vip? Il pubblico spiazza

Grande Fratello Vip: la preferita della sesta edizione è Lei!

Prima di svelare la classifica sulla concorrente preferita del GF Vip 6, ci teniamo a fare qualche precisazione. In questa classifica non sono presenti tutte le concorrenti di quest’anno, ma abbiamo deciso, visto il grosso numero di partecipanti, di dividerla in due parti. Questa, dunque, è la prima parte della classifica delle concorrenti presenti all’interno del reality show di canale 5, la seconda la troverete nei prossimi giorni. In modo da poter avere un quadro ancora più chiaro.

Ovviamente ci teniamo a specificare che è stata creata con l’unico scopo di voler intrattenere gli utenti del web e per capire quali sono le loro preferenze, senza influenzare il percorso della concorrente in questione. Specificati questi importanti elementi, partiamo subito e scopriamo insieme chi è riuscito a fare breccia nel cuore del pubblico e chi purtroppo no.

LEGGI ANCHE –> Amici, la verità spiazza: la regina del pubblico è Lei!

All’ultimo posto, forse un po’ scontato visto che sono anche le concorrenti meno famose di quest’edizione, ci sono le 3 principesse Selassiè. Purtroppo non sono riuscite a fare breccia nel cuore del pubblico, ma siamo soltanto all’inizio del reality show, quindi avranno sicuramente il tempo necessario per far ricredere il pubblico su di loro.

Dopo di loro, invece, reduce dall’esperienza a Uomini e Donne, c’è invece Sophie Codeogoni, una delle troniste più discusse del dating show di Maria De Filippi, che nella casa del GF Vip non è di certo passata inosservata. Dopo di lei, invece, troviamo l’ex ragazza di Non è la Rai, Miriana Trevisan che pur non essendo molto apprezzata nella casa è riuscita a trovare il proprio posto nel cuore degli utenti della rete, ma attenzione perchè è ora di scoprire il podio.

Al terzo posto, della prima parte della classifica, troviamo Ainett Stephens, che oltre ad aver conquistato il pubblico con la sua bellezza ha affascinato anche per la sua forte e divertente personalità. Al secondo posto, invece, dopo aver commosso con la sua bellissima storia d’amore con Enzo Paolo Turchi, c’è Carmen Russo mentre al primo posto non potrebbe che esserci lei: Manila Nazzaro, che ha conquistato il maggior numero di preferenze.

Qui di seguito troverete la classifica completa, relativa alla prima parte del sondaggio, e le relative percentuali delle votazioni ricevute.