Capelli lunghi o corti? scopri qual è il taglio per te con una tecnica infallibile!

Azzeccare il taglio di capelli o anche l’acconciatura giusta non è sempre facile. Vuoi scoprire con certezza se ti stanno meglio i capelli corti o lunghi e se ti donano di più i capelli raccolti in basso o in alto? Ecco la tecnica infallibile con cui scoprirlo in pochissimi minuti!

I capelli, croce e delizia di chi ci combatte ogni giorno ma anche un vezzo per chi riesce a trovare l’acconciatura giusta in grado di esaltare la naturale bellezza di ogni donna. Molto spesso alla vigilia di un cambio di look, si è sempre in dubbio su che tipo di taglio di capelli regalarsi. Nonostante la voglia di tagliare via la chioma folta in cambio di un frizzante pixie cut, non sempre il taglio corto si rivela la scelta giusta.

Ci sono donne a cui donano di più i capelli medio lunghi e altre che risultato perfette con un bel taglio corto. Difficile immaginarsi allo specchio a meno che non si faccia qualche prova indossando delle parrucche, e per questo esistono delle tecniche che molti professionisti utilizzano per scoprire quale delle due scelte è ideale.

I capelli meglio lunghi o cortissimi ? Tutte le possibili scelte in base alle tendenze attuali

Questo autunno inverno 2021-2022 vede il trionfo dei capelli lunghissimi ed in particolare del Lon Bob, il ritorno dello scalato sia sui capelli medi che corti. I tagli cortissimi sono sempre attuali e molto femminili, magari giocando anche con i colori e i riflessi di luce.



L’hair look sarà senza dubbio personalizzato e la vera tendenza sarà quella di scegliere quello giusto in base al proprio viso. Stessa cosa per le acconciature. Anche se quelle alte si rivelano sempre super ‘glamour’ non donano ad ogni donna. Esistono visi la cui bellezza viene esaltata da acconciature eleganti e fermate nella parte bassa della testa come un raffinato chignon.

Taglio corto o lasciarli lunghi? Ecco come scoprirlo in pochissimi minuti!

Se non siete convinte affatto su quale nuovo hair look scegliere, se tagliare i capelli lunghi o corti o su quale acconciatura dona più al vostro viso, ecco due tecniche semplicissime da utilizzare per scoprire con assoluta sicurezza quale stile vi si addice di più.

Ad illustrare queste due semplici ed esaustive tecniche, la bravissima beauty blogger Anto Del Curatolo in un video tutorial davvero strepitoso!