Come scegliere il taglio di capelli in base al seno: gli errori da evitare

Ti sei mai chiesta come scegliere il taglio di capelli giusto in base al seno? Se la risposta è no, tranquilla! Ti diciamo noi come e quanto incide il décolleté, per forma e grandezza, nella scelta dell’hair look.

Con l’autunno cresce la voglia di un cambio look più radicale. Si parte sempre dall’abbigliamento, passando per accessori e make up, fino ad arrivare ai capelli. I nuovi trend per l’hair look 2021 puntano su volumi strong, linee decise e nuance calde e golose: la moda del momento è il balayage caramello!

Per i tagli spopola il bob (meglio noto come caschetto) in tutte le sue versioni: lungo, corto, dritto oppure scalato, con o senza frangia. Scegliere un nuovo taglio di capelli è quasi una sorta di rituale catartico per le donne; lo si fa per lasciarsi alle spalle un amore finito o per inaugurare una nuova fase della vita, anche professionale.

Quasi tutte noi sappiamo che, per scegliere un nuovo taglio di capelli (oppure un’acconciatura), bisogna partire sempre dalla forma del viso. Occorre posizionarsi davanti allo specchio, tirare indietro i capelli, ed esaminare attentamente i lineamenti. Facciamo un esempio: con una fronte troppo pronunciata, fare la frangia è una scelta vincente.

Con un taglio giusto si possono armonizzare e bilanciare le proporzioni del viso. Ma non è tutto: c’è un altro aspetto da considerare, ovvero la grandezza del seno. Un décolleté troppo generoso potrebbe non abbinarsi bene con alcuni tagli e/o acconciature.

In questo articolo vogliamo spiegarti come e quanto incide il seno, per forma e grandezza, nella definizione dell’hair look. Ti sveliamo tutti i segreti per non commettere errori imperdonabili.

Taglio di capelli in base al seno: come scegliere quello giusto

Capelli lunghi, lisci, corti oppure mossi: ogni stile può valorizzare il seno, ma la regola d’oro è nascondere le imperfezioni. Per esempio, per un décolleté grande e cadente, è da escludere il caschetto, perché finirebbe per metterlo troppo in risalto.

Meglio sarebbe allora puntare su un taglio lungo e scalato, con due grandi ciocche da tirare in avanti all’altezza del seno, per camuffarlo un po’. Con questo piccolo escamotage, si possono indossare abiti o maglie con scollature davanti, senza sentirsi in imbarazzo. Per la piega, invece, non c’è problema: va bene liscia oppure ondulata.

Ovviamente, questa è soltanto una regola generale. Nulla vieta, a chi volesse osare di più, di tagliare i capelli a caschetto pur avendo un seno grande. L’importante è sentirsi sicure e, magari, ‘bilanciare’ un po’ l’abbigliamento.

Con un fisico minuto e un seno medio-piccolo ben proporzionato, sono perfetti i tagli all’altezza del mento o delle spalle. Via libera al long bob o al very long bob. Ok anche per il collarbone cut, che è un caschetto midi leggermente scalato.

Un décolleté non ‘ingombrante’ si sposa bene con un hair look a linee e volumi più dinamici. Insomma, il problema di dover nascondere un po’ le forme non si pone proprio! Inoltre, si può osare di più con le scollature, senza scadere nell’eccesso.

Il décolleté incide, come dicevamo poc’anzi, anche sulla scelta dell’acconciatura giusta. Ecco alcuni consigli.

Acconciature alte – Stanno bene a chi ha un fisico slanciato e un seno proporzionato. Sono perfette da abbinare ad un outfit più ricercato, magari un bel tailleur, oppure un vestito a scollo quadrato. Risultato: un look rigoroso e formale da sfoggiare nelle occasioni che contano;

Capelli medi e mossi – Una piega fatta così valorizza al punto giusto un bel seno, né troppo grande né troppo piccolo. Le versioni più consigliate per un look sobrio sono due: capelli sciolti e appoggiati sulla scollatura, oppure raccolti sulla nuca (lo chignon leggermente spettinato è meraviglioso);

Capelli extra long – Ricci, lisci oppure ondulati, sono perfetti per valorizzare un seno troppo generoso, senza scadere nell’eccesso. Il consiglio in più: per completare bene l’outfit, meglio puntare su accessori non troppo grandi.

Ad ogni seno il suo taglio (o la sua acconciatura!). Quando si parla di cambio look, è sempre molto facile commettere errori grossolani.

Ora hai qualche spunto in più per valorizzare o nascondere un po’ il seno, a seconda delle necessità. Regalati una nuova testa per sentirti più bella e sicura!