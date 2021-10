Hair look autunno 2021: tutte le acconciature più cool. Scegli la tua!

Hair look autunno 2021: ti proponiamo una carrellata delle acconciature più trendy, suddivise per tipologia di capelli. Tanti spunti interessanti, tra best seller e novità. Scegli la tua!

Con l’arrivo dell’autunno c’è voglia di cambiamento. Si parte dal look, ridefinendolo in base agli ultimi trend. Vale per abbigliamento, accessori, make up e capelli. Si punta ad uno stile armonico, senza scadere nell’eccesso.

I capelli sono un punto di forza della sensualità femminile. A fine estate sono spenti e opachi e servono trattamenti specifici per rigenerali. Ricordiamo sempre che una chioma in buona salute si presta a qualsiasi tipo di hairstyling.

Per l’hair look autunno 2021 ci sono tanti spunti, tra best seller e novità. Gli ultimi trend per le acconciature soddisfano ogni esigenza, accontentano gusti differenti e si adattano a tutti i nuovi tagli di capelli.

Per i capelli lunghi torna protagonista la treccia, in tutte le sue versioni. Questa acconciatura spopola tra le spose, perché conferisce un’aria ricercata e romantica all’insegna della semplicità.

Dimmi che acconciatura scegli e ti dirò chi sei: questa frase riassume un concetto basilare: si sceglie come sistemare i capelli anche in base alla propria personalità. C’è, infatti, chi ama osare di più e chi, invece, punta alla semplicità. Parliamo, quindi, di predisposizioni al cambio look molto diverse.

Curiosa di scoprire tutte le nuove tendenze per le acconciature autunno-inverno 2021? Di seguito trovi una gallery interessante da cui prendere spunto.

Hair look autunno 2021: acconciature top per tutti i gusti

Hair look autunno 2021: tante idee per le acconciature! Si spazia da quelle romaniche a quelle in stile urban pop, passando per gli evergreen. Ogni look ha la sua acconciatura perfetta, su questo c’è poco da discutere.

E tu, di che stile sei? Se cerchi nuovi spunti, dai un’occhiata alla gallery che proponiamo. Magari trovi l’acconciatura dei tuoi sogni!

Treccia – Un must have per la stagione fredda, in tutte le sue varianti! E’ di gran moda anche quella doppia, stile boxeur. Per farla, si parte sempre dalle radici. Per un mood più casual, si possono allargare un po’ le due trecce con le mani. Gettonatissima anche la treccia singola, impreziosita magari con un foulard.

Coda di cavallo – Assieme alla treccia, è l’acconciatura ideale per capelli medio-lunghi. Bassa o alta, semplice e un po’ spettinata oppure più elaborata, la coda di cavallo è di gran moda per l’autunno-inverno 2021. Se cerchi uno stile più glam, puoi impreziosire la coda con qualche accessorio per capelli. Due forcine ad un’unica fila di strass, sistemate ai due lati poco sopra le orecchie, sono super chic. Gettonatissima anche la coda annodata.

Capelli sciolti – Lisci o ondulati, semplici oppure con cerchietto, sono perfetti per uno stile più classico. Un’acconciatura così sta benissimo a chi ha capelli medio-lunghi.

Chignon basso – Un evergreen! Assieme alla treccia, è una delle acconciature più richieste dalle spose, soprattutto per valorizzare gli abiti con scollature profonde sulla schiena. E’ molto bello anche lo chignon in versione annodata e spettinata. Questa acconciatura è consigliata per le serate di gala, per controbilanciare un abito importante ricco di ricami o di decorazioni gioiello.

Semiraccolti – Fanno tendenza questo autunno, in tutte le versioni. Se preferisci questo tipo di acconciature, allora puoi spaziare dall’ half bun alla mezza coda. Il semiraccolto completa bene qualsiasi look, da quello più casual a quella più ricercato. L’half bun è una delle acconciature preferite di Chiara Ferragni. Il consiglio in più: per fermare la mezza coda usa uno scrunchie in tessuto. Half bun e mezza coda stanno bene anche a chi ha capelli di media lunghezza.

Chiome short – L’hair look autunno-inverno 2021 offre tanti spunti anche per chi ha capelli corti. Pensiamo, ad esempio, all’intramontabile caschetto! Con un taglio così, raccogliere i capelli è un po’ complicato ma, questo, non significa dover rinunciare ad uno stile glam. Se hai una chioma short, puoi impreziosirla con forcine gioiello. Questa acconciatura semplice e al contempo raffinata, non passerà inosservata!

In fatto di acconciature autunnali, come vedi, c’è soltanto l’imbarazzo della scelta. Individua quella che più ti pace e, se hai dei dubbi, chiedi pure al tuo parrucchiere. Regalati una nuova testa per essere irresistibile!