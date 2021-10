Sabrina Salerno e il terribile dramma che ha cambiato il suo rapporto con gli uomini

Sabrina Salerno è una showgirl nota a tutti ma con un passato drammatico alle spalle che in pochi conoscono. Ecco qual è il dramma che le ha cambiato la vita.

Sabrina Salerno è un personaggio del mondo dello spettacolo che negli anni 80 era particolarmente nota per la sua esuberanza e per l’essere considerata da molti una vera icona sexy.

Eppure la sua vita sentimentale è sempre stata complicata e tutto a causa di un dramma del passato che ha cambiato il suo modo di vedere gli uomini e di rapportarsi con loro.

Felicemente sposata con l’imprenditore Enrico Monti, oggi, Sabrina Salerno è una donna felice e sicura di se e della propria relazione. Il suo è stato però un percorso davvero difficile che l’ha portata a diffidare degli uomini per parecchio tempo, tanto da aver avuto ben poche relazioni nel corso della sua vita.

Sabrina Salerno e il dramma che ha cambiato il suo rapporto con gli uomini

Il passato di Sabrina Salerno è meno felice di quanto si potrebbe pensare ascoltando le sue canzoni o assistendo alle sue esibizioni. Quando era piccola infatti ha vissuto un rapporto difficile con il padre che l’ha segnata nel profondo.

Un rapporto che l’ha fatta sentire sola e che per diverso tempo l’ha spinta a cercare approvazioni da una figura che invece sembrava non volergliene dare. Un rifiuto che come la stessa Sabrina Salerno ha ammesso, l’ha spinta a cercare di diventare famosa. E tutto per sentirsi ancora più sola.

LEGGI ANCHE -> Fisico perfetto e ben curato, sempre in splendida forma, ecco il segreto di Sabrina Salerno

La sua solitudine, oggi è stata ampiamente colmata da una relazione appagante e felice che dura da più di 28 anni. Eppure, in passato, il suo rapporto con gli uomini è stato particolarmente conflittuale.

A causa di questo dramma, Sabrina Salerno si è trovata a voler lavorare più spesso con le donne e ad essere più severa con i colleghi dell’altro sesso. Una difficoltà che si è riversata anche in amore portandola ad avere poche relazioni difficili.

Oggi, la sua storia è quindi anche frutto di quel passato su cui la stessa Salerno ha ammesso di aver bisogno di lavorare parecchio. Perché anche se alla fine è riuscita a perdonare il padre (ormai morto), ha capito di avere un fardello addosso che la porta ad entrare spesso in conflitto con gli uomini.

LEGGI ANCHE -> Sabrina Salerno, foto in bikini e dedica agli affezionati: Instagram in tilt

Un problema che ad oggi sta finalmente risolvendo senza però dimenticare le difficoltà e il dolore che in passato l’hanno portata a vivere male anche momenti che, invece, avrebbero potuto essere più felici.